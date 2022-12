Bürgermermeister Jens Kuraschinski: „Nicht immer wieder alles zerreden“

Bürgermeister Jens Kuraschinski © Pflaum, Bettina

In einem Interview äußert sich Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski zu den Chancen der Freibad-Sanierung und wirbt für das Urgeschichtliche Zentrum.

Wildeshausen – Statt eines Grußworts zum Jahresabschluss hat sich Wildeshausens Bürgermeister Jens Kuraschinski von Mitarbeitern der Stadtverwaltung zu verschiedenen Themen interviewen lassen. Wir veröffentlichen eine gekürzte Fassung.

Herr Kuraschinski, die Sanierung des seit Langem maroden Freibads ist jetzt in letzter Sekunde wieder auf die Agenda gerückt. Wie beurteilen Sie die Erfolgsaussichten?

Nach der aktuellen Beschlussfassung im Rat können wir in Kürze erneut die Fördermodalitäten abklären, denn anstatt von Edelstahl soll jetzt eine deutlich günstigere Folienauskleidung für die Becken zum Einsatz kommen. Wenn die veränderte Planung fortgeschrieben und mit der Bewilligungsstelle abgeklärt wurde, wäre darüber zu entscheiden, ob und wie die restliche Finanzierung gesichert werden soll. Denn im Doppelhaushalt sind noch keine weiteren Baukosten für die Umsetzung veranschlagt und die Liste der noch nicht durchfinanzierten anderen Projekte ist sehr lang. Eines steht für mich nicht nur als passionierter Schwimmer fest: Zu Wildeshausen gehört auf jeden Fall ein Freibad – aber ohne Fördergelder ist eine Sanierung finanziell weiterhin nicht darstellbar.

Das seit Langem geplante Urgeschichtliche Zentrum (UZW) bleibt umstritten. Warum halten Sie trotzdem an diesem ehrgeizigen Projekt fest?

Seit Jahren wird im Internet oder an der Autobahn Werbung für das urgeschichtliche Zentrum gemacht, aber in der Stadt existiert kein zentraler Anlaufpunkt mit einem Wiedererkennungsmerkmal, was eben das Thema betrifft. Das Fehlen einer derartigen Anlaufstelle wird mir immer wieder von Auswärtigen beschrieben. Das UZW soll dabei kein altbackenes Museum, sondern ein innovatives und modernes Informationszentrum werden, von dem die gesamte Region und letztendlich der Standort Wildeshausen mit der Innenstadt profitieren werden.

Darüber hinaus wird im sanierten Feuerwehrhaus auch der Fremdenverkehrsverein neue Räumlichkeiten erhalten, um dort seine touristischen Aufgaben wahrzunehmen. Und wir haben mit dem Landkreis Oldenburg einen Kooperationspartner, der unlängst die überregionale Bedeutung dieser Einrichtung anerkannt hat und sich finanziell mit 50 Prozent an den Kosten der Einrichtung beteiligen wird. Verbunden mit den bewilligten Städtebaufördermitteln für die Herrichtung der ehemaligen Feuerwache sollten wir endlich diese Chance nutzen, mit der Umsetzung beginnen und nicht immer wieder alles zerreden oder zur Diskussion stellen.

Die jahrelangen Bemühungen, ein Industriegebiet an der Autobahnanschlussstelle Wildeshausen-West zu etablieren, sind gescheitert. Wie und wo können trotzdem zumindest einige Hektar dringend benötigte Industrieflächen für Wildeshauser Betriebe geschaffen werden?

Das ist schon sehr schade, denn es wurde auch vonseiten der Stadt sehr viel Arbeit und Geld in dieses Projekt investiert. Glücklicherweise stehen neue Gewerbeflächen seit dem Herbst im „A1 Gewerbepark Wildeshausen-Nord“, für den ich mich seit Jahren alternativ eingesetzt habe, zur Verfügung – auch wenn wir dort keine Industrieflächen ausweisen konnten. Der Bedarf hierfür ist unumstritten, denn es gibt Firmen, die perspektivisch oder für eine Aus- und Umsiedlung dringend Industrieflächen benötigen. Da unsere Nachbarkommunen teilweise vor den gleichen Herausforderungen stehen, führe ich gegenwärtig Gespräche, neue interkommunale Lösungen voranzubringen.

Über was haben Sie sich im Jahr 2022 am meisten gefreut?

Es ist uns bisher erfolgreich gelungen, knapp 300 Menschen aus der Ukraine kriegsbedingt in Wildeshausen unterzubringen und bei der Wohnungssuche zu unterstützen, ohne dass wir wie in den Jahren 2015/2016 Turnhallen schließen oder Zelte aufbauen mussten. Hierfür bin ich meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch unserer Kreisverwaltung sowie den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in Wildeshausen sehr dankbar (...).

Worüber haben Sie sich im nun endenden Jahr am meisten geärgert?

Dankbarkeit und Anerkennung über das Erreichte scheinen doch immer mehr an Bedeutung zu verlieren oder in Vergessenheit zu geraten, gerade wenn ich auf die Pandemie sowie die Probleme, die uns der Ukrainekrieg gebracht hat, zurückblicke (...).

Was ist Ihr größter Wunsch für das nächste Jahr?

Die Liste der Aufgaben, Maßnahmen und Herausforderungen ist lang, und ich würde mich freuen, wenn wir insgesamt wieder mehr zur Normalität zurückkehren könnten, um uns diesen Problemen zu widmen und diese anzugehen. Ferner würde ich mir wünschen, getroffene Entscheidungen nicht immer wieder infrage zu stellen, sondern zu akzeptieren und umzusetzen (...).