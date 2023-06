Wildeshauser brennt in Wardenburg der Wagen aus

Von: Dierk Rohdenburg

Der Wagen brannte komplett aus. © Feuerwehr

Wildeshausen/Wardenburg – Einem Wildeshauser ist am Donnerstag in Wardenburg das Auto in Flammen aufgegangen.

Aus bislang unbekannten Gründen geriet am Donnerstag, 8. Juni, gegen 16:40 Uhr ein Auto in Wardenburg in Brand. Während der 39-jährige Fahrer aus Wildeshausen mit seinem Wagen auf der Wikingerstraße in Wardenburg fuhr, nahm er eine Rauchentwicklung aus dem Motorraum des Fahrzeuges wahr. Rauch gelangte ebenso durch die Lüftung ins Fahrzeuginnere, wodurch der Fahrer seinen Wagen auf dem Grünstreifen stoppte.

Kurz darauf geriet der Motorraum in Brand. Das Feuer breitete sich auf das gesamte Fahrzeug aus. Durch das eingeatmete Rauchgas erlitt der Wildeshauser leichte Verletzungen. Der 39-Jährige begab sich nach einer ersten medizinischen Abklärung aber auf eigenen Wunsch nach Hause.

Die Feuerwehr Littel löschte den Brand. Am Auto entstand Totalschaden.

Unter Drogen Auto gefahren

Am Freitag, 9. Juni, kontrollierten Beamte gegen 1:40 Uhr an der Nordenhamer Straße in Delmenhorst den Wagen eines 20-jährigen Fahrers aus Bremen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Beamten Cannabisgeruch aus dem Fahrzeuginneren fest. Nachdem dem 20-Jährigen diese Feststellung erläutert wurde, händigte er den Beamten eine geringe Menge Cannabis aus.

Da sich zudem der Verdacht ergab, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, wurde ihm die Durchführung eines freiwilligen Drogenvortestes angeboten. Der Bremer lehnte dieses ab. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Die ausgehändigten Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt.

Stromkabel gestohlen

Zwischen Mittwoch, 7. Juni, um 16 Uhr und Donnerstag, 8. Juni, 7.30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter einen Baustromverteilerkasten im Bereich des Marktplatzes Delmenhorst, Mühlendamm, auf.

Aus dem Kasten wurden diverse Meter Stromkabel entwendet. Es entstand Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe. Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen