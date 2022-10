Wildeshauser betrügt bei Ebay und ist als falscher Polizist aktiv

Von: Dierk Rohdenburg

Urteil gesprochen: Das Landgericht schickt einen Betrüger aus Vechta hinter Gitter. © dpa

Wildeshausen/Itzehoe/Oldenburg – Ein falscher Polizist und Ebay-Betrüger (36) aus Wildeshausen muss für insgesamt vier Jahre ins Gefängnis.

Das ist das Ergebnis einer Verhandlung am Mittwoch vor dem Oldenburger Landgericht. Eigentlich wollte der Angeklagte ein früheres Urteil des Amtsgerichtes in Wildeshausen ungeschehen machen. Dieses hatte den Angeklagten in einem Prozess wegen Betrugs, Beleidigung und Körperverletzung zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt.

Der 36-Jährige hatte auf Ebay-Kleinanzeigen Legosteine angeboten, Vorkasse kassiert, die Ware aber nicht geliefert. Außerdem hatte er seine Lebensgefährtin verprügelt und einen echten Polizisten als Hampelmann beschimpft. Dafür sollte es nun eine Bewährungsstrafe geben. Doch daraus wurde nichts, im Gegenteil. Jetzt nämlich wurde bekannt, dass der Angeklagte vor einigen Wochen vom Landgericht Itzehoe wegen Betruges in zahlreichen Fällen zu einer Gefängnisstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt worden ist.

Geldabholer für eine Gaunerbande

Der Wildeshauser soll sich nach dem wenig ergiebigen Betrug mit den Legosteinen als falscher Polizist verdingt haben. Im Auftrag von Hintermännern, die in einem Callcenter in der Türkei sitzen und von dort aus ältere Menschen durch Schauergeschichten zur Herausgabe des gesamten Vermögens überreden, hat der Angeklagte für die Gaunerbande den Feststellungen zufolge den Posten des Geldabholers übernommen. Sein Einsatzgebiet waren die Schweiz und der Raum Itzehoe.

In Itzehoe klickten dann Ende des vorigen Jahres die Handschellen. Seitdem sitzt der 36-Jährige in Haft. Als bekannt wurde, dass auf dem Konto des Angeklagten bereits dreieinhalb Jahre Gefängnis wegen der Abzocke der älteren Menschen stehen, lohnte es sich für die Verteidigung offenkundig nicht mehr, gegen das Wildeshauser Urteil vorzugehen. Die Berufung wurde dann wieder zurückgezogen.