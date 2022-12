Wildeshauser Heranwachsender beleidigt Polizisten übelst und landet vor Gericht

Von: Dierk Rohdenburg

Wildeshausen – Eine stattliche Zahl von Anklagen trug der Staatsanwalt vor dem Jugendgericht in Wildeshausen gegen einen 20-Jährigen aus der Kreisstadt vor.

Unter anderem soll er als Heranwachsender im Jahr 2020 mehrmals mit Betäubungsmitteln gehandelt oder diese besessen haben. Außerdem habe er Polizisten mehrfach übelst als „Hurensöhne“, „Schlampen“ und mit ähnlichen Ausdrücken beschimpft sowie einen Beamten bespuckt. Ein weiterer Vorwurf: Er soll beim Einbruch in ein Geschäft an der Huntestraße „Schmiere“ gestanden haben. Ein Kumpel hatte damals das Schaufenster mit einem Stein zerschlagen und Zigaretten im Wert von 1 591,79 Euro gestohlen.

Viele der Vorwürfe ließen sich nicht beweisen. Und so wurde der Wildeshauser „lediglich“ wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln sowie Beleidigungen nach Jugendstrafrecht verurteilt. Er muss sich einer sechsmonatigen Betreuung durch den Verein „Brücke“ unterziehen und an einem Standortseminar zum Thema Gewalt teilnehmen.

Beim nächsten Mal geht es in Gefängnis

Der Staatsanwalt machte noch vor Verkündung des Urteils deutlich, dass der junge Mann bei weiteren Vorfällen mit einer Gefängnisstrafe rechnen muss. Im Bundeszentralregister fanden sich nämlich bereits drei Einträge wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

Der Angeklagte gab an, alle paar Tage Cannabis zu konsumieren. Dreimal wöchentlich würde er jeweils mehr als einen Liter Wodka trinken. Den Besitz von Betäubungsmitteln gab er zu, den Handel stritt er ab. An dem Einbruch in das Geschäft sei er nicht beteiligt gewesen, sein Kumpel habe die Tat ganz alleine ausgeführt.

Die extremen Beleidigungen gegen die Polizisten waren hingegen auf einem Video dokumentiert und wurden im Gerichtssaal gezeigt. Der junge Mann erklärte, er habe sich provoziert gefühlt. Am 20. Mai 2021 seien die Beamten morgens in sein Zimmer eingedrungen, als er noch geschlafen habe. Am 18. August 2020 hätten ihn die Beamten auf dem Fahrrad angehalten, obwohl er nichts getan habe. Einer der Polizisten sagte jedoch aus, man habe gesehen, wie der Angeklagte auf dem Rad sitzend telefoniert hatte.

Nur Drogenbesitz und Beleidigungen zu beweisen

Unter dem Strich ließen sich auch nach den Zeugenaussagen nur der Drogenbesitz und die Beleidigungen beweisen. Weil sich der Angeklagte kooperativ zeigte und sich nach Einschätzung der Jugendgerichtshilfe auch in einem recht intakten Umfeld bewegt sowie eine Ausbildung in der Gastronomie absolviert, beantragte der Staatsanwalt die intensive Betreuung durch die Straffälligenhilfe sowie das Gewaltseminar. „Es ist aber die letzte Stufe vor einem Arrest oder einer Gefängnisstrafe“, betonte er.

Das sah auch die Richterin so, die den jungen Mann ermahnte, von den Drogen zu lassen und die Betreuungsweisung zu nutzen, um seine Aggressionen in den Griff zu bekommen.