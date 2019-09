Wildeshauser Becher soll Müll vermeiden helfen

Wildeshausen – Die Suche nach einem geeigneten und aus natürlichen Bestandteilen gefertigten Produkt und die Entwicklung speziell für Wildeshausen hat länger gedauert als gedacht. Jetzt aber kommt der Wildeshauser Becher in den Handel. Er ist nach Angaben der Initiative „Natürlich Wildeshausen“ handlich, nachhaltig und optisch ansprechend.

„Wir freuen uns, dass es nun mit der Nutzung losgeht“, so Tamino Büttner von der Initiative. Ziel sei es gewesen, in der Kreisstadt einen einheitlichen und umweltfreundlichen To-go-Becher einzuführen, der von vielen Betrieben angeboten und immer wieder aufgefüllt wird. Damit solle das Bewusstsein für nachhaltige Materialien geschärft und Müll vermieden werden.

Die Initiative hat sich nach langer Suche (wir berichteten) für den Treecup der Firma Nowaste entschieden. „Der Becher ist kompostierbar, spülmaschinenfest und für Heiß- und Kaltgetränke optimal“, berichtet Matthias Kluck. Das Gefäß sei aus Stärke, Glucose, Lignin (Baumharze), pflanzlichen Ölen, Wachs sowie mineralischen Füllstoffen gefertigt. Damit sei es frei von jeglichen Schadstoffen.

Der grüngefärbte Becher wird zur Einführung für zwei Euro verkauft und von den teilnehmenden Betrieben mit Kaffee befüllt. „Damit machen wir Wildeshausen nachhaltig und sorgen für ein Alleinstellungsmerkmal in der Region“, betonen Büttner und Kluck. Erhältlich ist das Trinkgefäß bei Bäcker Meyer, Tabakwaren Großmann, Restaurant Bome, LiLi-Servicekino (alle an der Huntestraße) und Schnittker am Markt (Westerstraße). Sollten weitere Innenstadtbetriebe Interesse haben, den Becher anzubieten, können sie sich per E-Mail an matthias.kluck@yahoo.de wenden.