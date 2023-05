Wildeshauser Bauhof mäht Grünflächen erst ab Mitte Juli: Pflege der Blühstreifen für Insekten

Von: Dierk Rohdenburg

Gut für Insekten: ein Blühstreifen entlang des Bargloyer Weges. Archivfoto: Stadt © -

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen geht nach eigenen Angaben beim Mähen der Grünflächen im Frühjahr mit viel Fingerspitzengefühl vor.

Einerseits müsse die Tierwelt in der Brut- und Setzzeit besonders geschützt werden, andererseits gehe es darum, den Ärger der Anlieger zu vermeiden, wenn sich Gras- und Unkrautsamen von ungemähten Flächen aus in ihre Gärten verbreiten, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir haben hier einen guten Mittelweg gefunden und lassen die großen Grünflächen, zum Beispiel bei den Regenrückhaltebecken oder beim Arboretum, aus Rücksicht auf die Tiere erst ab Mitte Juli von einer Fremdfirma mähen“, erläutert Bauhofleiter Jörg Kramer.

Blühstreifen entlang der Straßen

Bei den kleineren Grünstreifen in den Wohn- und Baugebieten gehe es hingegen jetzt schon los. „Wir haben zum Beispiel gerade den Grüngürtel an der Bleicherstraße das erste Mal gemäht, weil sich sonst das ganze Unkraut verteilt hätte“, so Kramer. Auch die Seitenränder der Straßen würden ab Mitte Juni gemäht, allerdings nur eine Breite vom Wegesrand aus. „Beim zweiten Mähen Anfang September sind es dann zwei Breiten“, erklärt Kramer. Eine weitere Option sei allerdings die gezielte Anlage von Blühstreifen wie zum Beispiel längs des Bargloyer Weges. Dort habe man nach den guten Erfahrungen im vergangenen Jahr auf der linken Seite ortsauswärts einen Streifen gefräst und eingesät, auf dem sich die Tier- und Pflanzenwelt in Kürze wieder ungestört entfalten könne.