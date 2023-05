Wildeshauser Autofahrer verliert Kontrolle über seinen Wagen und gerät in den Gegenverkehr

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © Privat

Wildeshausen – Ein Wildeshauser Autofahrer hat am Dienstag gegen 7.40 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren und prallte mit einem entgegenkommenden Auto zusammen.

Der 45-jährige Wildeshauser befuhr mit einem Skoda die Harpsteder Straße in stadtauswärtiger Richtung. Ungefähr in Höhe des Prinzessinenweges geriet er mit seinem Auto in den Gegenverkehr. Hier kollidierte er mit dem VW eines ebenfalls 45-Jährigen aus Wildeshausen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Die entstandenen Schäden wurden auf mindestens 12.000 Euro geschätzt. Der VW-Fahrer wurde zur Behandlung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.