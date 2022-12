Wildeshauser Anwalt soll ohne Auftrag Geld von Rechtsschutzversicherung beantragt haben

Von: Dierk Rohdenburg

Streit über einen Hauskauf? Es soll dabei aber keine Meinungsverschiedenheit gegeben haben. © dpa

Wildeshausen – Einem Wildeshauser Anwalt, der bereits in der jüngeren Vergangenheit wegen Veruntreuung von Geldern in erster Instanz – also noch nicht rechtskräftig – verurteilt wurde, wird von einem Mandanten aus der Kreisstadt vorgeworfen, für einen Prozess eine Deckungszusage von der Rechtsschutzversicherung seines Klienten in Höhe von mehr als 21.000 Euro eingefordert und erhalten zu haben.

Den Rechtsstreit hat es aber laut dem Mandanten ebenso wie eine vom Anwalt genannte Berufung gar nicht gegeben. Der vom Juristen im Schreiben an die Rechtsschutzversicherung genannte Wildeshauser war eigenen Angaben zufolge nie an einem Prozess interessiert.

Konkret ging es um einen geplanten Immobilienkauf des Mandanten in der Kreisstadt. Er hatte laut eigener Schilderung seinen Anwalt unverbindlich darum gebeten, einmal über den Kaufvertrag zu schauen. Offenbar ganz eigenmächtig hatte der Jurist aber nicht nur das getan – wie Papiere ausweisen, die unserer Redaktion vorliegen. Er schrieb vielmehr ohne das Wissen des potenziellen Käufers dessen Rechtsschutzversicherung an und kündigte eine Klage an, weil der Hausverkäufer seinen Angaben zufolge vom Verkauf zurücktreten wolle. Wegen des Kaufbetrags für das Haus sei die Summe von mehr als 21 000 Euro Deckungszusage begründet.

Klageankündigung nach dem Hauskauf

Das Schreiben verfasste der Wildeshauser Anwalt am 26. August 2019. Zu diesem Zeitpunkt war der Notarvertrag aber bereits beurkundet (6. Juni 2019) und der Besitzerwechsel ohne irgendwelche Misstöne am 16. August 2019 ins Grundbuch eingetragen worden.

Laut der Schreiben, die unserer Redaktion vorliegen, hat der Wildeshauser Anwalt für das Klageverfahren eine Gebühr von über 8 400 Euro berechnet. Darüber hinaus sollen Gerichtskosten in Höhe von über 11 000 Euro verauslagt worden sein – ohne, dass es jemals zu einem Prozess gekommen war.

Der Immobilienkäufer war seinen Angaben zufolge sehr erstaunt darüber, als ihn seine Rechtsschutzversicherung im August 2022 anschrieb, um zu klären, wie der gezahlte Vorschuss ausgeglichen werden soll. Erst im Zuge dieser Klärung habe er die Unterlagen durch die Versicherung ausgehändigt bekommen und somit überhaupt erst Kenntnis über die Vorgänge erlangt, die hinter seinem Rücken stattgefunden hätten. Er habe daraufhin einen anderen Wildeshauser Rechtsanwalt beauftragt, die Sache zu klären. Aber nicht nur das: Bei der Rechtsschutzversicherung waren offenbar ähnliche Fälle aufgefallen, sodass sie nun ebenfalls anstrebte, auf zivilrechtlichem Weg das Geld zurückzuholen. In den Schreiben an den eingangs genannten Anwalt heißt es unter anderem: „Wir stimmen Ihrer Abrechnung nicht zu und erwarten umgehende Erstattung.“

Anwalt widerspricht der Darstellung

Der Wildeshauser Jurist schildert den Sachverhalt auf Anfrage unserer Zeitung anders: Die Immobiliensache sei ordnungsgemäß abgewickelt und abgerechnet worden. Die sich zuletzt nach Sachabschluss ergebenden Überschüsse seien der Rechtsschutzversicherung erstattet worden, „nachdem wir für den Mandanten wie beauftragt tätig waren“. „Die Sachbehandlung geschah routinemäßig in Abstimmung mit dem Mandanten, weder erfolgten ,Täuschungen‘ noch ,unrichtige Angaben‘, anderes ist schlicht falsch und auch geradezu abwegig“, heißt es im Schreiben des Anwalts.

Ein weiterer Vorwurf betrifft eine lange Zeit offene Geldsumme, die die Rechtsschutzversicherung für einen Rechtsstreit mit einem Autohersteller zur Verfügung gestellt hatte. Auch hier hatte der Wildeshauser Anwalt nach einem außergerichtlichen Vergleich eine offenstehende Rückzahlung in Höhe von rund 700 Euro nicht gezahlt. Er führte an, dass die Gegenseite das Geld noch nicht überwiesen habe. Von der Rechtsschutzversicherung hieß es in einem Brief an den Wildeshauser Anwalt lapidar: „Mit Ihrer Abrechnung sind wir nicht einverstanden.“ Wenn nicht sofort die Rückerstattung erfolge, dann wolle man sich mit der Gegenseite in Verbindung setzen, um den Sachverhalt zu klären.

Der Anwalt erklärte jetzt unserer Zeitung gegenüber, die Rechtssache sei mittlerweile ordnungsgemäß abgewickelt und abgerechnet. „Unsere Leistungen sind mit der erfolgreichen Prozessvertretung des Mandanten beanstandungslos und mit dessen Dank erbracht. Ansprüche der Rechtsschutzversicherung ergeben sich insoweit nicht; deren zuletzt nach Sachabschluss errechneter Überschuss ist gezahlt.“

Nachfrage bei der Rechtsanwaltskammer:

Wie lange darf ein Anwalt, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen Betruges ermittelt und der wegen Unterschlagung von 518.000 Euro vom Landgericht Oldenburg (noch nicht in letzter Instanz rechtskräftig) verurteilt wurde, weiter in seinem Beruf arbeiten? Angesichts mehrerer in unserer Zeitung veröffentlichten Berichte reagiert die Rechtsanwaltskammer Oldenburg mit einem Statement und der Auskunft, dass man nicht befugt sei, in diesem Fall zu handeln.

Jan J. Kramer © Kammer

„Die Rechtsanwaltskammer Oldenburg betrachtet die weitere Entwicklung, soweit sie bekannt geworden ist, sehr genau und mit Sorge“, heißt es in einem Schreiben von Jan J. Kramer Präsident der Rechtsanwaltskammer. Es stünden der Kammer aber keine eigenen strafrechtlichen Ermittlungsbefugnisse zu.

Kammer kann keine Durchsuchungen durchführen

„Die Rechtsanwaltskammer kann beispielsweise keine Zeugen vernehmen und auch keine Durchsuchungen durchführen“, so Kramer. Diese Kompetenzen zur Ermittlung und zur Aufklärung habe ausschließlich die Staatsanwaltschaft. „Für den Fall, dass sich strafrechtliche Vorwürfe erhärten sollten, ist die Staatsanwaltschaft die Behörde, die in erster Linie für die Verfolgung zuständig ist. Ergibt sich dann ein weiterer disziplinarrechtlicher Überhang, ist die Rechtsanwaltskammer, beziehungsweise sind die Anwaltsgerichte zuständig“, heißt es. Nur wenn der Rechtsanwalt infolge strafgerichtlicher Verurteilung die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren habe, könne die Rechtsanwaltskammer die Zulassung zur Rechtsanwaltschaft widerrufen.



Wie berichtet, hat das Landgericht Oldenburg in einem Fall der Veruntreuung einer Erbschaft im Urteil kritisiert, dass der Wildeshauser Anwalt entgegen seiner Verpflichtung einen Nachlass nicht mündelsicher angelegt habe, sondern ihn mit dem eigenen Vermögen auf dem allgemeinen Geschäftskonto verschmolz. Das sei nicht nachvollziehbar und eine grobe Amtspflichtverletzung, urteilten die Richter.

Das bestätigt die Anwaltskammer: „Ein Verstoß des Rechtsanwaltes gegen die besonderen Sorgfaltspflichten bei der Verwaltung von Fremdgeld wird (...) als besonders schwerwiegender Berufsrechtsverstoß betrachtet, da er geeignet ist, im besonderen Maße das Vertrauen der Bevölkerung in die Rechtsanwaltschaft zu gefährden.“ Eine Rüge durch die Rechtsanwaltskammer komme aber als Ahndung eines solchen Berufsrechtsverstoßes regelmäßig nicht in Betracht. Bei Kenntnis über entsprechende Sachverhalte erfolge eine Abgabe an die Staatsanwaltschaft zur weiteren Aufklärung, heißt es lapidar.