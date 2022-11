Wildeshauser am Nachmittag sturzbetrunken im Auto unterwegs

+ © Horst Galuschka/imago (Symbolbild) Die Polizei zog in Wildeshausen einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr. © Horst Galuschka/imago (Symbolbild)

Wildeshausen – Ein sturzbetrunkener Wildeshauser am Nachmittag, ein Kind, das auf der Huntestraße in Wildeshausen angefahren wird und ein missglückter Abbiegeversuch in Harpstedt beschäftigten die Polizei am Mittwoch. Hier ein Blick in die Berichte:

Am Mittwoch kontrollierten Beamte gegen 16.05 Uhr auf der Düngstruper Straße den Wagen eines 47-jährigen Wildeshausers. Dabei wurde festgestellt, dass der 47-Jährige deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,58 Promille. Dem 47-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

Zehnjähriges Kind prallt gegen Auto

Bereits um 7.45 Uhr beabsichtigte am Mittwoch ein 10-jähriges Kind aus Wildeshausen auf sein Fahrrad zu steigen und die Huntestraße in Richtung Zwischenbrücken zu befahren. Dabei übersah es eine 51-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Wildeshausen, die die Huntestraße befuhr. Es kam zur Kollision, das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Der Sachschaden wurde mit 500 Euro angegeben.

Mit neuem Auto in der Hecke gelandet

Deutlich höher ist der Schaden nach einem Unfall am Mittwoch gegen 14 Uhr in Harpstedt entstanden. Zur Unfallzeit befuhr eine 84-jährige Frau aus der Gemeinde Harpstedt mit einem Mercedes den Oldenburger Weg. Beim Rechtsabbiegen auf die Straße „Am langen Acker“ kam sie mit ihrem Wagen nach links von der Fahrbahn ab und auf einem angrenzenden Grundstück in einer Hecke zum Stehen. Am neuwertigen Auto entstand ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro. Die Frau blieb unverletzt.

Auto brennt komplett aus

In der Straße „Am Glockenstein“ in Ganderkesee ist bereits am Dienstag um 16.05 Uhr ein Audi in Brand geraten. Kurz nach dem Parken stellten die Nutzer Brandgeruch fest, sahen Flammen und wählten den Notruf. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee war schnell mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Ein vollständiges Ausbrennen des Autos konnten sie aber nicht verhindern. Aufgrund des Alters des Fahrzeugs wurde der Schaden auf maximal 5.000 Euro beziffert. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen.