Wildeshausen will Bustransfer zu anderen Freibädern ermöglichen

Von: Dierk Rohdenburg

Übergabe: Bürgermeister Jens Kuraschinski nahm die Unterschriften von Imke Weber (M.) und Sabine Büttgen entgegen. © dr

Wildeshausen – Das Schwimmerbecken des Wildeshauser Freibades wird wohl nicht mehr repariert. Es soll aber ein Bustransfer zu anderen Freibädern bezahlt werden.

Der Verwaltungsausschuss der Stadt hat am Mittwochabend dem Stadtrat für die Sitzung am 29. Juni (17 Uhr im Rathaus) empfohlen, auf die notwendigen Reparaturen in diesem Jahr zu verzichten. Die Empfehlung erfolgte aufgrund der fortgeschrittenen Freibadsaison und der nicht überschaubaren finanziellen Risiken.

Die Verwaltung wird jedoch beauftragt, die notwendigen Voraussetzungen (Planung, Finanzierung, Umsetzung) für eine schnelle Sanierung sicherzustellen und umzusetzen. Die Maßnahmen sollen im Ausschuss für Stadtentwicklung vorgestellt werden. Wichtig ist auch eine andere Empfehlung: Es soll ein Sonderkontingent in Höhe von 10 000 Euro für einen Bustransfer über den Öffentlichen Personennahverkehr zu einem anderen Freibad eingerichtet werden.

Unterschriftenlisten übergeben

Unterdessen übergaben am Donnerstagnachmittag Imke Weber und Sabine Büttgen rund 500 Unterschriften an Bürgermeister Jens Kuraschinski, die sie vor einer Woche gesammelt hatten. „Seit nunmehr vier Jahren können unsere jüngsten Badbegeisterten nicht mehr in Wildeshausen unter freiem Himmel baden, im Wasser spielen und den Kontakt mit dem Element Wasser kennenlernen. Nun ist auch noch das Schwimmerbecken von Sparmaßnahmen betroffen“, heißt es im Text über den Unterschriften. „Wir möchten auf diesen Missstand aufmerksam machen und brauchen dafür Hilfe all derer, die genau wie wir möchten, dass unser Freibad saniert wird, damit es hoffentlich in naher Zukunft wieder ein beliebter und belebter Ort für Jung und Alt sein kann.“

Kuraschinski berichtete, dass Politik und Verwaltung die nötigen Schritte einleiten wollen. Dazu bedürfe es aber zunächst eines positiven Beschlusses im Rahmen der Ratssitzung.