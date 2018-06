Geranienschmuck in den Einkaufsstraßen

42 Laternen mit Blumen versehen

+ © Rohdenburg Patrick Uding (l.) und Michel Lenting hängten die Blumenkästen an insgesamt 42 Laternen in der Innenstadt. © Rohdenburg

Wildeshausen - Die Wildeshauser Innenstadt blüht jetzt wieder sommerlich auf. Am Donnerstagabend waren Patrick Uding und Michel Lentin von der Firma „Flower and Shower“ vom Huntetor bis zum Westertor unterwegs, um Blumenschmuck an 42 Laternen zu befestigen. In den großen Töpfen befinden sich Geranien, die durch einen Tank bewässert werden. „Damit müssen die Mitarbeiter nur alle zwei Wochen kommen, um nachzugießen und die Blumen zu kontrollieren“, so Daniela Baron vom Stadtmarketing.