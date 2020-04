300 „wilde Steine“ im Diakoniewald

Wildeshausen – Wer in diesen Tagen im bewaldeten Gebiet rund um die Diakonie Himmelsthür in Wildeshausen spazieren geht, dürfte dabei auf viele bunt bemalte Steine stoßen. Mehr als 300 finden sich dort, und sie dürfen gerne mitgenommen oder gegen selbst bemalte Exemplare ausgetauscht werden.

Produzent dieser kreativen Farbtupfen ist zumeist Caspar Flohr gewesen. Der neunjährige Wildeshauser wohnt ganz in der Nähe der Diakonie und hat sich schon vor rund einem Jahr sehr selbstbewusst dafür eingesetzt, dass ein Teil der Bäume nicht für ein Neubauprojekt der Diakonie geopfert wird. Er engagiert sich in der „Interessengemeinschaft Naherholungsgebiet Himmelsthür“.

„Wir wünschen uns, dass die Menschen gerade in der Zeit der Corona-Pandemie in den Wald gehen und ihn wertschätzen lernen“, sagt Caspars Mutter Jutta Flohr. Von daher sei sie auch froh darüber, dass die Abholzung des Naturstückes am Zuschlagsweg verhindert werden konnte.

Mehr als 300 bunte Steine in Wildeshausen

Vor den Osterferien erfuhr sie durch eine Freundin, dass in vielen Städten bunt bemalte Steine in den Wohngebieten verteilt werden und dort die Menschen erfreuen. Warum nicht auch in Wildhausen?, dachte sie sich und fand in ihrem Sohn einen begeisterten Künstler, der sofort in die Produktion einstieg.

+ Steine über Steine: Diese Exemplare liegen nun im Wald rund um die Diakonie Himmelsthür. Fotos: flohr

Seit rund zehn Tagen malt der Neunjährige mit Mitgliedern der Initiative immer dann, wenn er nicht gerade etwas für die Schule tun muss oder draußen herumstreifen möchte. „Ich habe schon früher im Urlaub gerne Steine gesammelt“, erzählt er. „Die habe ich auch angemalt. Aber nicht so viele und nicht so bunt.“

„Der Wald ist mir wichtig“, sagt Caspar. „Und ich finde es schön, wenn Bewohner der Diakonie, die jetzt ja nicht das Gelände verlassen sollen, die Steine finden.“ Die Motive sind äußerst vielseitig. Es gibt Herzen, Engel, Blumen, Gesichter und Tiere. Manche Köpfe haben ganz aktuell einen Mundschutz gemalt bekommen.

,Wilde Steine‘“ mit Blick auf die Herkunft Wildeshausen

Mittlerweile haben die bunten Exemplare auch einen Namen. „Wir nennen sie ,Wilde Steine‘“, erzählt Jutta Flohr mit Blick auf die Herkunft Wildeshausen. In einem ersten Probelauf haben Caspar und seine Mutter schon Steine in „ihrem Wald“ ausgewildert. „Am nächsten Tag waren sie weg“, freut sich der Junge. Er findet es aber auch schön, wenn die bunten Motive einfach nur fotografiert und beispielsweise in sozialen Netzwerken gepostet werden. „Schön wäre es zudem, wenn das in der Stadt Nachahmer findet“, betont Jutta Flohr. „Viele Kinder finden so etwas toll und malen bestimmt gerne.“

Auch in Zukunft möchte ihr Sohn weiter Steine aufhübschen. Schon bald dürfte aber die Schule wieder beginnen, und dann gibt es Wichtigeres für ihn: „Ich freue mich darauf, die Mitschüler und Lehrer wiederzusehen“, spricht Caspar über ein Gefühl, dass er sonst nur nach Sommerferien kennt. dr