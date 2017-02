Wildeshausen-West: Konkrete Finanzplanung angemahnt

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. In der Finanzausschusssitzung am Donnerstag müssen verlässliche Zahlen für die Planung und Realisierung des Industriegebietes Wildeshausen-West auf dem Tisch liegen. Ratsherr Jens-Peter Hennken (CDU) verlangt in einem Brief an Bürgermeister Jens Kuraschinski eine konkrete Finanz- und Liquiditätsplanung über den gesamten Projektablauf.

Hennken zeigt sich in dem Schreiben „erschrocken“ darüber, dass keiner der Führungskräfte aus der Verwaltung im Rahmen der Fachausschusssitzung im Januar einen konkreten Betrag nennen konnte, den die Politik über den Haushalt 2017 zur Verfügung stellen muss, um den „fristgerechten, reibungslosen, förderrichtlinenkonformen und erfolgreichen Planungsverlauf“ zur Umsetzung des interkommunalen Industrie- und Gewerbegebietes sicherzustellen. Immerhin, so der Ratsherr, sei das Gebiet seit vielen Jahren in der Planung, sodass man doch deutlich konkreter werden müsse.

„Des Weiteren vermisse ich ein klares öffentliches Bekenntnis unserer Verwaltung und unseres Bürgermeisters zu oder gegen Wildeshausen-West“, so Hennken, der es für wünschenswert hält, alternative Strukturen unter Einbindung der Nachbarkommunen oder der Grundstückseigentümer zu entwickeln, um Chancen sowie Risiken bei Planung und Umsetzung zu minimieren. So könnte beispielweise die Vermarktung des abzubauenden Sandes auf Rechnung des jetzigen Grundstückseigentümers erfolgen.

Hennken möchte zudem wissen, ob sich die Verwaltung in der Lage sieht, das Projekt entsprechend der Präsentation umzusetzen und die „öffentlichen Förderungen fristgerecht und richtlinienkonform zu beantragen“.

Unterdessen kritisiert Hennken scharf die UWG, die öffentlich angezweifelt hat, dass es überhaupt den Bedarf an Industrie- und Gewerbeflächen in Wildeshausen gibt. Schließlich, so Hennken, habe beispielsweise die Mittelstandsvereinigung den akutellen Bedarf von 13 Hek-tar Fläche formuliert. Es gebe Unternehmen, die dringend mehr Platz benötigten.

„Eine soziale Stadt braucht eine starke Wirtschaft. Diese braucht Platz, Fläche und Rahmenbedingungen, die Entwicklungen und Perspektiven ermöglichen“, schreibt der Christdemokrat. Das Gebiet Wildeshausen-West biete die Möglichkeit, etwa 22 Hektar minderwertigen Wirtschaftswald in der Ausgleichsmaßname in rund 50 Hektar hochwertigen Mischwald zu wandeln. Durch diese Umweltauflagen könne Wildeshausen den Naherholungsgehalt langfristig erhöhen. Keinesfalls handele es um eine „umweltpolitische Katastrophe“, wie es die UWG behaupte, so Hennken.