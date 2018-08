62 Werke bis Oktober ausgestellt

Wildeshausen - Mehr als 75 Besucher strömten am Freitagabend in die Galerie Berlinicke, um bei der Vernissage der Künstlerin Wendelien Schönfeld dabei zu sein. Die insgesamt 62 Werke der Niederländerin sind bis zum 26. Oktober zu sehen. Begrüßt wurden die vielen Gäste von Bettina-Maria Berlinicke, der Tochter des verstorbenen Künstlers Hartmut Berlinicke. Leider konnte ihre Mutter, Maria Berlinicke, aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Vernissage teilnehmen.

Bevor es galt, die Ausstellungsstücke genauer unter die Lupe zu nehmen, erzählte Schönfeld von ihrer künstlerischen Laufbahn. So berichtete die 68-Jährige, dass sie bereits sehr früh mit dem Zeichnen angefangen habe. „An einem niederländischen Gymnasium erzählte mir ein Lehrer, als er mich malen sah, dass ich bestimmt später einmal zu einer Kunstakademie gehen würde“, sagt sie. „Es stelle sich heraus, dass er recht behalten würde. Im Alter von 23 Jahren startete ich an der Rijksakademie für bildende Künste in Amsterdam.“ So kam Schönfeld auch auf die Holzschnitttechnik. „Meine Bilder bestehen aus fünf bis sechs Druckplatten mit verschiedenen Farben, aus denen dann ein Gesamtbild entsteht. Die Motive entnehme ich meiner Umgebung, was ich sehe und erlebe. Manchmal nehme ich aber auch Models dafür, die dann für einige Stunden in einer Position verharren müssen.“ berichtete sie. „Ein Bild nimmt etwa drei Wochen an Arbeit in Anspruch“, verriet sie. „Insgesamt dürften es auch schon weit mehr als 100 Werke sein, die ich erstellt habe.“ Früher habe sie ihre Erzeugnisse auch an den niederländischen Staat für Krankenhäuser und andere öffentliche Gebäude verkaufen können.

Seit ungefähr zwölf Jahren beschäftigt sich Schönfeld mit Porträtskulpturen aus Holz, von denen nun auch einige in der Galerie Wildeshausen ausgestellt sind. „Für die Skulpturen brauche ich jedoch länger. In etwa anderthalb Monaten ist eine Figur fertig.“ Im vergangenen Jahr erhielt die Künstlerin wegen ihrer Leistungen den „Prix de Gravure Mario Avati“ der Akademie der Schönen Künste. Inmitten der Bilder soll am Sonntag, 14. Oktober, von 15 bis 18 Uhr ein Galeriekaffee über die Bühne gehen.

jh