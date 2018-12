Mitglieder des „Veteranen Clubs Lüerte“ steuern Altenheime an und bereiten Bewohnern eine Freude

Wenn Weihnachtsmänner Trecker fahren

+ © Rinne Die Mitglieder des „Trecker Veteranen Clubs Lüerte“ verteilten am Sonnabend wieder Schokoweihnachtsmänner an Senioren. © Rinne

Wildeshausen - Von Holger Rinne. Mit Deutz und Fendt statt mit fliegenden Rentiergespannen waren die Weihnachtsmänner am Sonnabend in der Wittekindstadt unterwegs. Die Mitglieder des „Trecker Veteranen Clubs Lüerte“ wollten auch in diesem Jahr die Bewohner von Seniorenheimen überraschen.