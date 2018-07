Firma Küchentreff installiert Ladesäule an der Harpstedter Straße

So wächst die Infrastruktur für die Elektromobilität

+ © Hansemann Wenn im August am Kreishaus eine Ladesäule für Elektroautos installiert wird, ist das der siebte Standort in der Kreisstadt, an dem die Fahrzeuge geladen werden können. © Hansemann

Wildeshausen - Die Zahl der Stromtankstellen in Wildeshausen wächst und wächst. Nun hat das Unternehmen Küchentreff angekündigt, am Sitz seiner Zentrale an der Harpstedter Straße eine Ladesäule aufzustellen – allerdings nur für Kunden. Es ist nicht die einzige, an der die mehr als 120 E-Autobesitzer künftig in der Kreisstadt tanken können.