Völlig betrunken auf dem motorbetriebenen Rad durch Wildeshausen

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa

Wildeshausen – Die Polizei hat am Sonntag in der Frühe in Wildeshausen einen völlig betrunkenen Nutzer eines motorbetriebenen Fahrrades aus dem Verkehr gezogen.

Der 29-jährige Wildeshauser war den Beamten gegen 4.40 Uhr auf der Ahlhorner Straße aufgefallen, da er bei der Fahrt nahezu die gesamte Fahrbahnbreite nutzte.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,98 Promille. Zudem war das genutzte Fahrzeug nicht für den deutschen Straßenverkehr zugelassen. Es wurden eine Blutprobenentnahme vorgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Brandschaden steht fest

Der Brand am Donnerstag um 7.30 Uhr in einem Haus an der Straße „Am Schullenkamp“ in Wildeshausen-Aumühle wurde durch einen technischen Defekt an einem Küchengerät ausgelöst.

Das teilte die Polizei am Samstag mit, nachdem Brandursachenermittler das Einfamilienhaus am Freitag untersucht hatten. Der entstandene Schaden wurde auf 150. 000 Euro geschätzt.

Wie berichtet war die Feuerwehr gegen 7.30 Uhr in die Landgemeinde Aumühle alarmiert worden. Die Bewohner konnten das Gebäude laut Polizeibericht eigenständig verlassen. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Wildeshausen, Düngstrup und Dötlingen waren mit 55 Kräften vor Ort..

Beim Eintreffen des Einsatzleiters konnte eine starke Rauchentwicklung und Brandausbreitung festgestellt werden. Die Küche stand in bereits Vollbrand, und das Feuer drohte, sich auf das benachbarte Wohnzimmer sowie die Zwischendecke auszubreiten, sodass der Einsatzleiter auf Grund von benötigten Atemschutzgeräteträgern die Feuerwehren Düngstrup und Dötlingen nachalarmieren ließ. Insgesamt wurden fünf Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung und Kontrolle des weiteren Gebäudes auf weitere Brand-/Glutnester eingesetzt.

Nachdem der Einsatzleiter „Feuer aus“ geben konnte, wurde das Gebäude anschließend taktisch belüftet.