Verein „Die Brücke“ stellt Jahresbericht vor

Straffällig gewordenen Jugendlichen hilft die „Brücke“. Im vergangenen Jahr haben sie 55 Jugendliche unterstützt. Dies geht aus dem am Donnerstag vorgestellten Jahresbericht hervor.

Wildeshausen - Wer die Beleidigung „Hurensohn“ hört und daraufhin sofort zuschlägt, ist bei der „Brücke“ in Wildeshausen richtig. Der Verein hilft straffällig gewordenen Jugendlichen, indem er sie betreut, ihnen Wege aufzeigt, ihre Aggression zu zügeln und sich charakterlich weiterzuentwickeln. Am Donnerstag legten die Mitarbeiter ihren Jahresbericht für 2018 vor. Demzufolge wurden im vergangenen Jahr 55 Jugendliche unterstützt. 31 davon mussten sich auf richterliche Anordnung einer besonders intensiven Betreuungsweisung unterziehen. Grundsätzlich aber, das stellen die Mitarbeiter seit einiger Zeit fest, geht die Jugendkriminalität zurück. An Aufgaben für den Verein mangelt es dennoch nicht. Perspektivisch machen sich die Mitarbeiter zum Beispiel Gedanken, wie präventiv auf Jugendliche eingewirkt werden kann. Dabei sind Schulvermeider in den Fokus gerückt.

Nun ist, wer ein- oder zweimal den Unterricht schwänzt, noch kein Fall für die „Brücke“-Pädagogen. Aber Jugendliche, die sich überhaupt nicht mehr in der Schule blicken lassen, weisen ein hohes Risiko auf, irgendwann Straftaten zu begehen und im Jugendarrest zu landen. „Massiver Schulabsentismus“, wie es in der Fachsprache heißt, sei ein zunehmendes Problem, haben die „Bücke“-Geschäftsführerin Sandra Schier und Joachim Musch, Vorsitzender des Vereins, festgestellt. Was den Landkreis Oldenburg angeht, laufen Gespräche zur Umsetzung. In Delmenhorst gibt es bereits ein Arbeitskonzept um den „Schulmeidern“ zu helfen. Dort ist das Problem allerdings auch sehr groß. Laut Stadtverwaltung gab es im Schuljahr 2016/17 insgesamt 697 Anzeigen wegen Schulschwänzens.

Bereits umgesetzt ist die Kurzintervention, „KurVe“ genannt. Dabei geht es um Jugendliche und Heranwachsende zwischen 14 und 21 Jahren, die nicht zum ersten Mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind, aber schon eine gewisse Reife aufweisen, also erreichbar sind. Sie sollen in fünf bis sechs Gesprächen mit „Brücke“-Pädagogen wieder auf den gesetzestreuen Weg gebracht werden. Das Projekt wurde 2018 Staatsanwälten, Jugendrichtern und der Jugendgerichtshilfe vorgestellt und ist dieses Jahr angelaufen. Bis jetzt gab es im Landkreis Oldenburg drei Teilnehmer.

Abseits der gerade geschilderten beiden Projekte läuft das Alltagsgeschäft der „Brücke“ weiter. Dazu gehört auch das Sommerfest, das am 25. August zum mittlerweile sechsten Mal in Delmenhorst gefeiert wird.