Wildeshausen und Harpstedt: Rund 100.000 Euro Schaden bei drei Unfällen in 90 Minuten

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Drei Unfälle innerhalb von 90 Minuten bearbeitete die Polizei aus Wildeshausen. © Malte Christians/dpa (Symbolbild)

Wildeshausen – Sachschäden in Höhe von rund 100.000 Euro ermittelte die Polizei aus Wildeshausen am Dienstag innerhalb von eineinhalb Stunden bei drei Unfällen in Wildeshausen und Harpstedt.

Zunächst wurde gegen 16 Uhr ein Mann bei einem Verkehrsunfall in Groß Ippener leicht verletzt. Ein 45-Jähriger bog mit einem Mercedes aus der Straße „Am Gewerbegebiet“ auf die Dorfstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 75-jährigen Delmenhorsters, der die Dorfstraße mit einem Toyota in Richtung Delmenhorst befuhr. Zunächst kam es zur Kollision zwischen beiden Autos. Der 75-Jährige kam anschließend mit dem Toyota nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Baum und einem Metallzaun. Er erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen und wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Der Toyota war nach den Zusammenstößen nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von 20.000 Euro.

Rückwärts mit Kleintransporter auf die Pestruper Straße

40 Minuten später kam es in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall. Um 16.40 Uhr fuhr ein 25-jähriger Mann mit einem Kleintransporter rückwärts von einem Grundstück auf die Pestruper Straße. Dabei kam es in Höhe der Deekenstraße zum Zusammenstoß mit dem VW eines 32-Jährigen, der die Pestruper Straße in Richtung Visbeker Straße befuhr.

An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt 17.000 Euro. Es mussten Abschleppunternehmen angefordert werden.

Mit Trecker einem Reh ausgewichen und gegen Baum geprallt

Sehr hoher Sachschaden ist am Dienstag gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Groß Ippener entstanden. Eine 17-Jährige befuhr mit einem Trecker die Siekstraße in Richtung Groß Mackenstedt. Zwischen dem Mühlenweg und der Straße „Im Schafsiek“ wich sie einem Reh aus und kam mit dem Traktor nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Baum. Die 17-Jährige blieb unverletzt. Der Trecker war aber nicht mehr fahrbereit. Es wurde von einem Schaden in Höhe von mindestens 50.000 Euro ausgegangen.