Unbekannter schießt Kater Loki mit Luftgewehr an – Projektil steckte in der Pfote

Von: Dierk Rohdenburg

Angeschossen und operiert: Kater „Loki“ muss derzeit eine Halskrause tragen. © Behrends

Ein Unbekannter hat in Wildeshausen einen Kater angeschossen. Das Projektil steckt tagelang unentdeckt in der Pfote. Jetzt wird nach dem Täter gesucht.

Wildeshausen – Als Kater „Loki“ am Morgen des 7. März ein wenig humpelnd und mit blutender Pfote schon kurz nach dem Verlassen des Grundstücks wieder ins Haus zurückkehrte, dachte sich Lena Behrends aus Wildeshausen erst einmal nichts Schlimmes. Sie glaubte, das Tier, das sie vor zwei Jahren aus dem Tierheim in Bergedorf geholt hatte, habe sich mit einer Nachbarskatze gezankt.

Rund fünf Wochen später weiß sie es besser: Auf ihren Kater wurde mit einem Luftgewehr geschossen. In seiner Pfote steckte nach dem morgendlichen Ausflug ein sogenanntes „Diabolo“-Projektil. Behandlung, Operation und Nachsorge haben Behrends mittlerweile mehr als 1 100 Euro gekostet.

Trotz Tierarztbesuch: Projektil wird erst zehn Tage nach Vorfall entdeckt

„Ich bin gleich mit ihm zum Tierarzt“, erinnert sich die Wildeshauserin, die im Bereich Katenbäker Berg wohnt, an den Vormittag im März. Dort sei zunächst nichts Auffälliges an der Pfote entdeckt worden. Es hatte schließlich niemand damit gerechnet, dass jemand auf den Kater geschossen haben könnte. Als das Tier aber zehn Tage später trotz der Schmerzmittel weiter Beschwerden hatte, wurde die Pfote geröntgt und schließlich das Projektil entdeckt.

Zur Operation musste Behrends dann einige Tage später in die Tierklinik nach Posthausen. Anfang April wurden das Geschoss aus der Pfote entfernt und die Wunde genäht. Der Kater leidet seitdem, weil er eine Halskrause tragen muss, um die genähte Wunde zu schützen. „Loki“ ist ein Freigänger-Kater, jetzt darf er jedoch nicht nach draußen. Allmählich geht es ihm aber wohl wieder etwas besser.

„Ich wollte genau wissen, ob es ein Projektil war“, nennt Behrends den Grund, warum sie erst am 4. April eine Anzeige bei der Polizei erstattete. Sie fragt sich allerdings seitdem, warum jemand in ihrem Wohngebiet auf Tiere schießt. Zudem sucht sie nach Hinweisgebern, die ihr mitteilen können, wer im Bereich „Am Ziegelhof“ möglicherweise zur Waffe greift, um auf Katzen zu schießen.

Ein Aufruf in den sozialen Medien hat bislang keinen Erfolg gebracht. Allerdings weckte er bei Nachbarn Erinnerungen daran, dass in dem Gebiet in der Vergangenheit schon Katzen spurlos verschwunden und erst nach Monaten wieder aufgetaucht waren.

Behrends hofft, mit ihrem Aufruf so viel Wirbel zu verursachen, dass sich der unbekannte Schütze hütet, erneut zur Waffe zu greifen und eine Katze anzuschießen. Außerdem geht sie davon aus, dass die Nachbarn sensibler auf Auffälligkeiten in der Umgebung reagieren.