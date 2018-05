Wildeshausen überweist rund 500 000 Euro an Familien

Förderung in den neuen Baugebieten steht jedoch jetzt auf dem Prüfstand

+ Während es an den Straßen in den neuen Baugebieten „Achtung Kinder!“ heißt, handelt Wildeshausen nach der Devise „Kinder willkommen“. Nun wird über die Fortführung der finanziellen Förderung diskutiert. - Fotos: Rohdenburg

Wildeshausen - Die Stadt Wildeshausen hat in den vergangenen zehn Jahren rund 800 000 Euro Zuschüsse an Familien mit Kindern gezahlt, die ein Grundstück zum Eigennutz in den neuen Baugebieten erworben haben. Nun berät der Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt darüber, ob die Förderung fortgesetzt werden soll. Das auch vor dem Hintergrund, dass die Bundesregierung die Einführung eines Baukindergeldes plant und damit eine nicht gewünschte Doppelförderung denkbar wäre.