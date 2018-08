Tiertafel mit festem Kundenstamm

Wildeshausen - Die Tafel der Wildeshauser Tierschutzgruppe gibt es seit rund einem Jahr. „Wir haben mittlerweile einen festen Kundenstamm von rund 30 Personen“, erzählt Eva Graf, die die Hilfe für bedürftige Tierhalter zusammen mit Uwe Würfel im ehemaligen Katzenhaus am Reepmoorsweg betreut. Es habe sich gezeigt, dass es viele Menschen gibt, die zwar tierlieb sind und einen Vierbeiner haben, diesen aber oft wegen fehlenden Geldes nicht so gut versorgen können, wie es nötig wäre.

Jeden ersten und dritten Sonnabend hat die Tiertafel von 11 bis 13 Uhr geöffnet. Dort können Halter einen Berechtigungsschein oder einen Bescheid über geringe Rente sowie einen Impfausweis für ihre Katzen und Hunde vorlegen und erhalten sowohl Futter als auch Tierbedarfsartikel. „Wir können auch Floh- oder Wurmmittel ausgeben“, erzählt Graf. „Zudem helfen wir, wenn Kunden Unterstützung bei Tierarztrechnungen benötigen“, ergänzt die Vorsitzende der Tierschutzgruppe Anne Grafe-Weibrecht.

Derzeit stehen die Ehrenamtlichen in Kontakt mit einem Vermieter, der Räume in der Innenstadt von Wildeshausen zur Verfügung stellen kann. „Das wäre schön, wenn das klappt“, sagt Grafe Weibrecht. Die Erfahrung zeige, dass viele bedürftige Tierhalter nicht so leicht zum jetzigen Standort der Tafel kommen könnten. Das ehemalige Katzenhaus ist nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen.

Das Angebot der Tafel setzt sich aus Spenden zusammen, die in Futterboxen geworfen werden und aus Spenden von Geschäften. Vor wenigen Tagen konnte Grafe-Weibrecht zusammen mit ihrem Mann Dieter Weibrecht Waren im Wert von rund 500 Euro von „Das Futterhaus“ in Cloppenburg abholen. Der Kontakt kam über Hundefriseurin Nancy Janßen zustande, die in Visbek für Bedürftige eine günstige Tierpflege anbietet.

„Wir freuen uns über regelmäßige Spenden“, betonte Grafe-Weibrecht. Denn auch Tierbedarfsläden haben Waren, deren Verkaufsdatum bald abläuft, die aber noch längere Zeit verwendet werden können. „Toll wäre es auch, wenn wir Futter für allergische Hunde bekommen könnten“, ergänzt Grafe. „Da haben wir einen größeren Bedarf.“

dr