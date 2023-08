Wildeshausen stellt drei Varianten für ein neues Freibad vor: Förderzusage aus Berlin

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Sanierung im nächsten Jahr? Das Freibad im Krandel. © dr

Wildeshausen – Die Stadtverwaltung hat dem nicht öffentlichen Stadtentwicklungsausschuss am Donnerstagabend drei Varianten für eine Sanierung des Freibades vorgelegt.

Neben einem Kleinkindbecken beinhalten sie auch ein Schwimmerbecken. Die Kosten liegen für die Stadt zwischen 2,95 und rund vier Millionen Euro je nach Ausführung. Die Pläne sollen am 7. September öffentlich vorgestellt werden. Der erste Spatenstich muss noch in diesem Jahr erfolgen.

Bereits vor Jahren war die Sanierung des maroden Bades inklusive einer Förderung durch den Bund geplant worden. Dann kam jedoch Corona mit all den verbundenen Unsicherheiten und in der Folge eine Kostenexplosion im Bauwesen, die das ursprünglich angedachte Konzept auf aktuell über neun Millionen Euro anwachsen ließ.

Förderzusage über 2,41 Millionen Euro aus Berlin

Nun hat die Stadt einen neuen Anlauf unternommen, Einsparungen am Konzept vorgenommen und dafür auch grünes Licht aus Berlin bekommen. „Mit maximal 2,41 Millionen Euro will der Bund das Projekt weiterhin fördern, wenn wir bis Ende des Jahres beginnen“, verkündete Baudezernent Manfred Meyer, der die Einzelheiten entwickelt und mit der Förderstelle besprochen hat.

Zur Wahl stehen drei Varianten, die alle auf einer deutlichen Verkleinerung der Wasserfläche basieren, keine Sommerumkleide mehr beinhalten und auf dem Bereich des bisherigen Nichtschwimmerbeckens ein Kleinkindbecken samt Wasserspielen vorsehen. „Der darunter liegende Technikkeller wird direkt mit dem benachbarten Hallenbad verbunden sein“, so Meyer.

Variante eins sieht zudem jeweils ein Becken für Schwimmer (25 Meter) und Nichtschwimmer (20 mal 20 Meter), ausgekleidet in Edelstahl, sowie eine neue Sprunganlage mit einem Ein- und Drei-Meter-Turm vor. Investiert werden müssten dafür insgesamt 6,421 Millionen Euro. Abzüglich des Zuschusses würde der städtische Eigenanteil bei 4,011 Millionen Euro liegen.

Variante 1. © Stadt

Variante zwei beinhaltet – neben einer Sprunganlage – ein 50-Meter-Kombibecken für Schwimmer und Nichtschwimmer, in dem die Wassertiefe zwischen 1,1 und 2 Metern liegt. Die Auskleidung soll in Glasfaserverstärkter Kunststoff und Folie erfolgen. Die Gesamtkosten sinken mit diesen Änderungen auf 5,7 Millionen Euro und der städtische Anteil auf 3,29 Millionen Euro.

Variante 2. © Stadt

Die günstigste Variante drei setzt ebenfalls auf ein Fünfzig-Meter-Kombibecken, verzichtet allerdings komplett auf das Springerbecken. Damit sinken die Kosten auf 5,36 Millionen Euro und der städtische Anteil auf 2,95 Millionen Euro.

Variante 3. © Stadt

Die Vorstellung und Beratung der Entwürfe erfolgen im Stadtentwicklungsausschuss am 7. September. Bei einer positiven Empfehlung würden als Nächstes die Empfehlung über die Bereitstellung der notwendigen Mittel im Finanzausschuss am 28. September und der Beschluss im Rat am 12. Oktober folgen.

Sanierung nur durch Steuererhöhungen finanzierbar

„Wir haben einen Großteil unserer Hausaufgaben gemacht“, betont Bürgermeister Jens Kuraschinski in einer Pressemitteilung von Freitag. Bei einer positiven Entscheidung gelte es dann, das Millionenprojekt gegenzufinanzieren, denn die Sanierung sowie die anderen noch ausstehenden Investitionen würden nur durch Steuererhöhungen realisierbar sein.

„So oder so wird es noch in diesem Jahr eine Entscheidung geben, weil wir entweder mit dem Bau beginnen oder uns endgültig von der Sanierung verabschieden müssen. Als allerletzte Option verbliebt lediglich noch ein Neu-Förderantrag, dessen Ausgang allerdings vollkommen offen wäre“, betont Baudezernent Meyer.