CDU stärkt Sasse den Rücken

„Armselige Angriffe“

+ Wolfgang Sasse

Wildeshausen - Im Anschluss an den Austritt der fünf CDW-Fraktionsmitglieder aus der Wildeshauser CDU am Freitag hat sich jetzt auch der CDU-Stadtverband zu den Geschehnissen geäußert. Im Rahmen eines Gespräches warb Pressesprecherin Irmgard Hollmann am Dienstagabend um Verständnis dafür, dass man sich im „laufenden Verfahren“ nicht habe äußern dürfen. „Die Angriffe gegen den CDU-Stadtverbands- und Fraktionsvorsitzenden Wolfgang Sasse sind armselig und substanzlos“, erklärte sie und machte für die Wildeshauser CDU deutlich: „Die Personalie Sasse ist kein Thema.“ Nach den Querelen und Unwahrheiten der CDW, so Hollmann, wolle man nun zeitnah die Vorgänge mit allen Mitgliedern aufarbeiten. Ziel sei es, auf Basis des Wahlprogramms bis 2021 weiterzumachen. Ob das ab Herbst 2019 weiter mit ihm geschehen wird, ließ Sasse offen. Es bleibe abzuwarten, ob er ab November wieder als Fraktions- oder/und Stadtverbandsvorsitzender antrete, so Sasse.