Neueröffnung in Wildeshausen: Burger im „Nummero 19“

Huntestraße

+ Das „Smoky‘s“ ist geschlossen. Foto: bor

Wildeshausen – Es tut sich was an der Huntestraße in Wildeshausen: Die Raucherkneipe „Smoky‘s“ ist geschlossen. Jetzt soll die Gaststätte ausgeräumt und saniert werden, sodass dort bald ein neuer Betrieb einziehen kann.