Blasorchester, Blumen, Bier und Brüderschaft

An Pfingsten vor zehn Jahren hat sich der Club „La Schickeria“ gegründet. Ihre Trinkfestigkeit stellten die Mitglieder gekonnt im Kompaniequartier unter Beweis.

Wildeshausen - Hunderte Gildebrüder ziehen die Heemstraße entlang zu ihrem Quartier bei Landmaschinen Schröder, ihr Quartier. Für Vögel, die über Wildeshausen unterwegs sind, könnte der Eindruck entstehen, dass eine Blumenwiese die Stadt durchquert, da bunte Blumen die Holzgewehre schmücken. Aus der Ferne hört man bereits das Lied „I’m Walking on Sunshine“ – wie passend bei dem Wetter. Das Blasorchester (Blow) präsentiert pünktlich zum Gildefest eine Neuheit. Niklas Will spielt erstmals das Sousafon.

Bei Schröders angekommen, ist Obacht geboten, kein Bier zu verschütten. Sekündlich flitzen Jugendliche und Erwachsene durch die Gegend, um die verschiedenen Gildeclubs mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen. „Nach knapp acht Minuten ist das erste Bierfass schon alle“, zeigt sich Judith Niester aus Wildeshausen hinter der Theke zufrieden. „Zum Ausschenken wurde unser ganzer Freundeskreis mobilisiert. Es wird nie langweilig“, betont sie.

Die Kompanie „Huntetor“ hat sichtlich Spaß – so auch die Jungs von „La Schickeria“, die dieses Pfingsten ihr zehnjähriges Bestehen feiern und sich selbst als „schönsten und reichsten Club“ betiteln. Zum Jubiläum haben sich auch einige der Gildebrüder vorgenommen, am Königsschießen teilzunehmen. Gegen 13 Uhr musste ein Mitglied bereits die Heimreise antreten. Offiziell habe es an der Sonne gelegen, sind sich die Jungs einig. Es wird jedoch gemunkelt, dass seine Trinkfestigkeit verbesserungswürdig sei. Ein bisschen Schwund ist ja bekanntlich immer...

