Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei sucht Zeugen einer Schlägerei. © dpa

Wildeshausen – Die Polizei meldet, dass es am Samstag gegen 22 Uhr in Wildeshausen zu einer Schlägerei gekommen ist und sucht Zeugen.

Der Vorfall soll sich im Bereich der Straßen Westertor und Deekenstraße zugetragen haben. Beteiligt waren laut Polizei eine 53-jährige Frau und ein jüngerer Mann.



Gesucht werden nun unabhängige Zeugen. Nähere Hintergründe zur Tat können derzeit aus Ermittlungsgründen nicht ausgeführt werden. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Geschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/ 9410 zu melden.

Straßenschild in Visbek gestohlen

Sie hatten ein Verkehrsschild in Visbek abgebaut und waren damit geflüchtet. Doch in Wildeshausen war für die Diebe Endstation. Wie die Polizei berichtet, hatte ein aufmerksamer Mitbürger am Samstag um 22.19 Uhr gesehen, wie zwei Männer in Visbek an der Hauptstraße ein Geschwindigkeitsbegrenzungsschild abmontierten und im Auto verstauten. Die beiden Täter flüchteten zunächst in Richtung Wildeshausen. In der Kreisstadt konnten sie schließlich durch die Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Das Verkehrsschild wurde im Auto gefunden, Gegen die beiden Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

22-Jähriger schläft ein und prallt mit Sattelzug gegen Bäume

Zu einem Verkehrsunfall mit längerer Vollsperrung der Fahrbahn kam es am Samstag gegen 6.55 Uhr auf der A29. Dort war ein 22-Jähriger mit seinem Sattelzug zwischen dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide und der Anschlussstelle Ahlhorn in Richtung Oldenburg unterwegs. Weil er während der Fahrt einschlief, kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen mehrere Bäume.

Die Unfallstelle befindet sich im Bereich der Gemarkung Emstek, Landkreis Cloppenburg. Auf Grund der Angaben der Beteiligten wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Oldenburg und des Bereitschaftsrichters am Amtsgericht Oldenburg die Fahrerlaubnis des Fahrers beschlagnahmt. Für die Bergung des Sattelzuges musste die A 29 ab dem Autobahndreieck Ahlhorner Heide in Richtung Oldenburg von 12 bis 16 Uhr voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei auf. 38.000 Euro geschätzt.