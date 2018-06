Rektorin Anja Lösch verlässt Holbeinschule in Wildeshausen

Abschied fällt schwer

Wildeshausen: 53 Viertklässler sprangen am Mittwoch aus dem Fenster der Holbeinschule in Wildeshausen. Sie gehen nach den Ferien in die fünften Klassen der weiterführenden Schulen. Als Letzte sprang jedoch Rektorin Anja Lösch mit dem Dezernenten der Landesschulbehörde, Karl-Heinz Book, auf die Matte.