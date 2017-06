Realschulleiter Jan Pössel ermuntert Absolventen zum positiven Denken

52 Schüler schaffen erweiterten Abschluss

+ Jan Pössel ehrte Jasper Damke, Cheyenne Wolf, Mathis Helter und Maik Johannes Rohlfs (v.l.).

Wildeshausen - Von Dierk Rohdenburg. „Endlich – jetzt wird gefeiert“ stand auf einem Transparent hinter der Bühne in der Aula. Das stimmte in der Tat, denn 120 Mädchen und Jungen der Realschule Wildeshausen haben ihren Abschluss in der Tasche und können jubeln. Die beachtliche Zahl von 52 Schülern darf sich sogar über einen erweiterten Abschluss freuen und somit in die gymnasiale Oberstufe wechseln.