Wildeshauser Polizei macht gute Erfahrungen mit Bodycams

Von: Holger Rinne

Nicht mit leeren Händen kamen Jens Kuraschinski (links) und Antje Oltmanns (rechts) auch zu den Diensthabenden Frank Gravel und Ronja Weser. © Rinne

Wildeshausen – Alle Jahre wieder beschenken die Verwaltungschefs von Wildeshausen und Dötlingen an Heiligabend die Diensthabenden der Rettungswache des Malteser-Hilfsdienstes und der Polizeidienststelle in Wildeshausen. Der Tradition folgend kamen Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns und ihr Wildeshauser Amtskollege Jens Kuraschinski am späten Samstagvormittag nicht mit leeren Händen zur neuen Polizeiwache an der Daimlerstraße.

Ein weihnachtlicher Präsentkorb mit allerlei Leckereien sollte den Beamtinnen und Beamten die Dienstzeit über die Feiertage versüßen. Zuvor hatten die Verwaltungsspitzen die Rettungswache der Malteser besucht.

Ronja Weser vom Streifendienst der Wildeshauser Polizeiwache betonte, Wochenend- und Feiertagsdienste seien für sie eine Selbstverständlichkeit. Auch die an Feiertagen üblichen Zwölf-Stunden-Takte (unter der Woche sind die Tage in drei Schichten aufgeteilt) bedeuteten für sie kein Problem. „Man kann sich ja darauf einrichten“, sagte die Kommissarin.

„Dass sich die Verwaltungen in dieser Form bei der Polizei bedanken, habe ich nicht überall erlebt. Das ist keine Selbstverständlichkeit und kommt bei den Kolleginnen und Kollegen sehr gut an“, betonte der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes, Frank Gravel. Aus Erfahrung wisse er, dass an den Feiertagen nicht mehr „los“ sei als an anderen Wochenenden. Deswegen werde die Polizeipräsenz auch nicht erhöht, so der Erste Polizeihauptkommissar. Dass es über die Feiertage nicht überall so ruhig abgeht wie im Landkreis, ließ sich einigen skurrilen Begebenheiten entnehmen, die Gravel vor Jahren als junger Polizist während seiner ersten Nachtschicht an Heiligabend in Hannover erlebte.

In der Folge entwickelte sich in der Gesprächsrunde eine interessante, aufschlussreiche und kurzweilige Unterhaltung.

Auf den Schriftzug „Videoaufzeichnung“ an ihrer Weste angesprochen, berichtete Ronja Weser von guten Erfahrungen mit den vor etwa anderthalb Jahren angeschafften Bodycams, die allerdings nur dann eingeschaltet würden, wenn die Beamten den Einsatz für notwendig erachteten.

„Richter und Staatsanwälte sind mitunter beeindruckt von dem, was auf den Mitschnitten zu sehen ist. Sie sehen die Angeklagten sonst häufig nur als vermeintlich brave Bürger auf der Anklagebank“, unterstrich Gravel die Bedeutung von Videoaufzeichnungen bei Gericht. Der präventive Effekt sei ihm jedoch viel wichtiger.

„Das neue Gebäude ist super. Früher waren die Fachbereiche auf vier Gebäude verteilt. Jetzt ist alles zusammen in einem Komplex“, lobte Gravel die Räume der bereits 2021 bezogenen Dienststelle. Mit den 94 Beamtinnen und Beamten, die das neue Gebäude an der Daimlerstraße beherbergt, seien die Kapazitäten aber auch ausgeschöpft.

Eine Zelle ist videoüberwacht

Als Frank Gravel dann auf Nachfrage – wie sollte es anders sein – auf die Ausstattung der drei Räume im Zellentrakt zu sprechen kam, wurde der Wunsch laut, diese doch einmal besichtigen zu dürfen. Im Verhältnis zu den früheren Zellen bieten die neuen durchaus Vorteile. Auch der barrierefreie Zugang über einen gesonderten Eingang ist eine spürbare Erleichterung. Ein Untersuchungsraum bietet die Möglichkeit der Blutentnahme vor Ort. Zudem verfügt eine Zelle über eine Videoüberwachung – und eine weitere über eine integrierte Sanitärausstattung. Wer glaubt, auf Steuerzahlerkosten in einem gut geheizten oder klimatisierten Raum übernachten zu können, hat die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Eine wenig komfortable Nacht auf einer Gummimatratze in Polizeigewahrsam kann sogar richtig teuer werden. Sie wird dem „Gast“ natürlich in Rechnung gestellt.