Wildeshausen: So plant die Stadt den Schultausch

2020 soll sowohl an der Hunte- als auch an der St.-Peter-Schule gebaut werden

Ein Anbau an die Hunteschule soll zusätzlichen Raum für die St.-Peter-Schüler schaffen.

Der Schultausch zwischen der St.-Peter- und der Hunteschule mag beschlossene Sache sein, aber viele betroffene Eltern haben sich noch nicht so recht damit angefreundet, dass ihre Kinder ab 2021 in einem anderen Gebäude beschult werden. Wie berichtet, werden die St.-Peter-Grundschüler dann an der Heemstraße unterrichtet, während die Hunteschule (Förderschule Lernen) an den St.-Peter-Standort wechselt. Um Vertrauen zu schaffen, hatte die Stadtverwaltung zugesagt, transparent zu informieren. Das war am 9. Mai während einer Ausschusssitzung, bei der besorgte Eltern viele Fragen stellten. Seit Freitag ist auf der Internetseite der Stadt unter der Rubrik „Projekt Schultausch“ ein Quartalsbericht zur Umsetzung des Vorhabens einsehbar.