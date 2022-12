Anlaufpunkte für Bürger: Wildeshausen plant Katastrophen-Leuchttürme im Stadtgebiet

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Im Falle eines Blackouts: Katastrophen-Leuchttürme sollen den Bürgern helfen. © dpa

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen bereitet sich auf eventuelle Gefahrensituationen vor und sorgt dafür, dass die Bevölkerung rechtzeitig gewarnt werden kann.

Wie berichtet, hat die Stadtverwaltung die Installation von 17 Sirenen ausgeschrieben, die im nächsten Jahr nicht nur im Innenstadtbereich, sondern auch in der Landgemeinde warnen sollen. Begleitend hat der Stadtrat jetzt 25.000 Euro für sogenannte Katastrophen-Leuchttürme bewilligt, die im Falle eines Blackouts Hilfe bieten sollen.

Unter einem Blackout versteht man einen plötzlichen, überregionalen und länger andauernden Stromausfall. Die technischen Kommunikationsmöglichkeiten wie Handy, Festnetz und Internet fallen dann schnell aus. Das könnte bereits nach kurzer Zeit zu kritischen Situationen führen. Auch die Einsatzorganisationen wären im Extremfall betroffen und sehr eingeschränkt handlungsfähig.

In einem solchen Krisen- und Katastrophenfall ist die Information der Bevölkerung unabdingbar. Die Nachrichten sollen über die Leuchttürme weitergegeben werden. Es handelt sich um dezentrale Anlaufstellen, die die lokale Selbstorganisation stützen sollen. Dort könnten Mitarbeiter der Stadtverwaltung informieren und eventuell Hilfe koordinieren. Jeder Standort dient dann als Informationspunkt für Bürger über aktuelle Ereignisse und könnte beheizte Räume sowie eine Ersthelferversorgung anbieten.

Fünf Punkte im Stadtkern und zwei in der Landgemeinde

„Wir haben fünf Punkte im Stadtkern und zwei in der Landgemeinde im Blick“, erläutert Bürgermeister Jens Kuraschinski. Die Organisation der Katastrophen-Leuchttürme sei bei der Stadtverwaltung gerade erst angelaufen und solle im Laufe des nächsten Jahres abgeschlossen sein. In zumeist städtischen Einrichtungen würde dann auch die technische Ausstattung wie Notebooks oder Funkgeräte vorgehalten.

„In der Vergangenheit ist der Katastrophenschutz in Deutschland eher stiefmütterlich behandelt worden“, so Kuraschinski. „Mir ist es wichtig, dass wir darauf ein stärkeres Augenmerk legen.“ Zur Information der Bevölkerung soll dann auch eine Broschüre gehören, die an alle Haushalte verteilt wird und erläutert, welche Alarmarten es bei Sirenen gibt und wie darauf zu reagieren ist. Dort soll auch die Aufgabe der Katastrophen-Leuchttürme erläutert werden.

„Wir haben mit den Vorbereitungen begonnen“, so der Bürgermeister. „Wahrscheinlich werden wir noch nachsteuern müssen.“ Aber immerhin sei ein Anfang gemacht.