Wildeshausen: Pferdetransporter kracht auf A1 in Stauende – Vollsperrung

Von: Johannes Nuß

Mehrere schwer verletzte Personen sind das Ergebnis zweier Unfälle auf der Autobahn A1 bei Wildeshausen. Die Unfälle ereigneten sich direkt hintereinander. © NonstopNews

Bei zwei schweren Verkehrsunfällen auf der A1 bei Wildeshausen wurden in der Nacht zu Donnerstag mehrere Personen schwer verletzt. Die Autobahn ist gesperrt.

Wildeshausen – Bei zwei schweren Verkehrsunfällen in einer Nachtbaustelle auf der Autobahn A1 bei Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) in Niedersachsen wurden in der Nacht zu Donnerstag, 27. Oktober 2022, mehrere Personen schwer verletzt. Aktuell ist die Autobahn auf der Fahrbahn in Richtung Münster noch bis etwa 11:00 Uhr gesperrt, wie die Nordwest-Zeitung berichtet.

Wildeshausen: Pferdetransporter kracht auf A1 in Stauende – Autobahn voll gesperrt

Es war gegen 1:00 Uhr am frühen Morgen, als der Fahrer eines Pferdetransporters – glücklicherweise unbeladen, aber mit drei Personen und einem Hund besetzt – das Stauende auf der Fahrbahn in Richtung Osnabrück viel zu spät erkannte. Mit voller Wucht krachte er in das eines Lastwagens.

Während zwei Insassen sich selbst retten konnten, wurde der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr rückte aus, um mit schwerem Gerät den Betroffenen zu befreien. Dies gelang auch zügig, sodass die insgesamt drei Schwerverletzten mit Rettungswagen zeitnah in Krankenhäuser gebracht werden konnten. Der Hund überstand das Unglück glücklicherweise unverletzt.

7,5-Tonner kracht plötzlich in Stauende auf A1 bei Wildeshausen: Fahrer übersieht offensichtlich Stauende

Während der laufenden Aufräumarbeiten wurden die Einsatzkräfte dann per Funk direkt gerufen. Denn erneut hatte es gekracht und das wieder am Stauende – allerdings dieses Mal deutlich folgenschwerer. Der Fahrer eines 7,5-Tonners hatte ganz offensichtlich den aus dem ersten Unfall resultierenden Rückstau komplett übersehen. Ungebremst war er auf seinen Vordermann, einen 40-Tonner, gekracht, der wiederum auf einen dritten Lkw geschoben wurde.

Sofort packten die Feuerwehrleute die letzten Teile der Ausrüstung zusammen und eilten zum zweiten Unfallort. Dort fanden sie eine schlimme Unfallszene vor. Der 7,5-Tonner steckte mit der Fahrerkabine komplett im Heck des vor ihm stehenden Sattelauflegers. Der Fahrer war in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste schließlich mit schwerem Gerät geborgen werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung vor Ort wurde er direkt ins Krankenhaus gebracht.

Schwere Verkehrsunfälle auf der A1 bei Wildeshausen: Autobahn Richtung Münster stundenlang vollgesperrt

Trotz der Schwere seiner Verletzungen muss man fast davon sprechen, dass er Glück im Unglück hatte: Denn aufgrund der Tatsache, dass der 40-Tonner nicht komplett beladen war, hatte sich auf seinem Auflieger im Heckbereich eine kleine Knautschzone gebildet, die nun komplett von dem 7,5-Tonner ausgefüllt wurde.

Zur Bergung der teils schwer beschädigten Fahrzeuge war die A1 komplett gesperrt. „Die A1 ist bekannt für schwere Unfälle. Glücklicherweise war es in unserem Bereich lange ruhig. Dann in einer Nacht gleich zwei Einsätze, das ist schon äußerst außergewöhnlich“, erklärte Feuerwehrsprecher Christian Baars gegenüber dem Online-Portal NonstopNews.