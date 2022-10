Parteien streiten über Integrationskonzept: Für Sozialarbeit, gegen Verurteilung

Teilen

Geestland in Wildeshausen: Die Firma beschäftigt viele Arbeitnehmer aus Bulgarien und Rumänien. © dpa

Wildeshausen – Die Konsequenzen aus dem von der Politik bislang nur zustimmend zur Kenntnis genommenen Integrationskonzept für die Stadt Wildeshausen sind weiterhin sehr umstritten.

So gab es in der Sitzung des Wildeshauser Stadtrates am Donnerstag keine Mehrheit für den Beschlussentwurf, wonach unter Weglassen des Zusatzes („insbesondere Geestland“) Betriebe zur Übernahme von sozialer Verantwortung angesprochen werden sollen. Somit entfällt diese Maßnahme.

Hintergrund war die Kritik, unter anderem von der CDU und der CDW, den Schlachthof explizit an den Pranger zu stellen und für soziale Missstände in der Kreisstadt verantwortlich zu machen.

„Wir machen hier keine Anklageschrift. Wir wollen alle Unternehmen bei der Integration mitnehmen“, betonte CDW-Fraktionsvorsitzender Jens-Peter Hennken. Er monierte, dass in dem Konzeptentwurf immer noch 15-mal die Firma „Geestland“ genannt werde.

Kreszentia Flauger fand die Diskussion „erstaunlich“. „Die Zustände in der Stadt werden beklagt, aber die Quartiersarbeit wird abgelehnt“, so die Linken-Politikerin. „Es ist fast wie bei Lord Voldemort im Roman ,Harry Potter‘, der auch nicht mit Namen genannt werden darf“, sagte sie mit Blick auf die Firma Geestland.

Grundsätzlich, das wurde deutlich, sind alle Parteien – auch die AfD – für eine bessere Integrationsarbeit in Wildeshausen. Wie die aussehen und welche Maßnahmen sie beinhalten soll, ist jedoch umstritten. Das Ansinnen, eine halbe Koordinierungsstelle einzurichten, wurde lediglich knapp gegen die Stimmen von CDW, CDU, FDP sowie der AfD befürwortet. Der Wunsch, dass das Land die Schulsozialarbeit finanziert und dass es für die Sprachförderung an Schulen und in Kindertagesstätten eine Co-Finanzierung durch das Land geben soll, wurde mit großer Mehrheit bekräftigt.

„Wir stimmen dem Konzept ausdrücklich zu“, so Frank Voigt (AfD) „Wir müssen allerdings auch an die Wildeshauser Bürger denken und sie schützen, weil sie durch die Inflation bedroht sind.“

Hoher Migrantenanteil in Wildeshausen

Mehr am Inhalt des Maßnahmenpaketes orientiert argumentierte Rainer Kolloge (UWG). „Wir halten die Integration für sehr wichtig, weil wir in Wildeshausen einen hohen Migrationsanteil haben.“ Viele Inhalte des Konzeptes stünden aber unter dem Finanzierungsvorbehalt, und es stelle sich die Frage, ob da nicht eher das Land gefragt sei.

Auch Wolfgang Sasse (CDU) hatte Zweifel: „Wir können das noch nicht überblicken. Wir müssen erst sehen, wie die finanzielle Situation ist, bevor wir einer halben Stelle zustimmen.“ Er sei der Meinung, dass die Menschen in Wildeshausen bereits jetzt gute Möglichkeiten haben, sich zu integrieren. „Mit einem Konzept werden wir die Probleme nicht lösen“, so Sasse. Das sah Klaus Schultze (Grüne) anders: „Integration ohne Konzept wird nicht gelingen“, sagte er. „Wir müssen den Bürgern eine Orientierung geben.“ Man sei vor Ort in der Verantwortung und müsse dort Prioritäten setzen.

Bodo Bode (Pro Wildeshausen) verwies auf eine Migrationsquote in Wildeshausen von rund 20 Prozent. „Derzeit werden hier zwei große Sammelunterkünfte neu eingerichtet“, betonte er. „Wir steuern auf eine Parallelgesellschaft zu.“ Deshalb sei ein gutes Integrationskonzept überfällig.

Das fand auch Christin Rollié (CDW). Ihrer Meinung nach soll die Stadt aber verstärkt die Vereine bei deren schon jetzt praktizierter Integrationsarbeit unterstützen.