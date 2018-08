Naturschutzbund zeichnet Familien aus, deren Häuser den Vögeln das Brutgeschäft ermöglichen

Wildeshausen - Bereits vier Mal hat die Naturschutzbund-Ortsgruppe Dötlingen-Wildeshausen (Nabu) in diesem Jahr die Auszeichnung „Schwalben willkommen“ an Personen und Familien in der Kreisstadt verliehen, die sich um die Erhaltung und Förderung dieser Vogelart besonders verdient gemacht haben. Die Auszeichnung besteht aus einer Urkunde und einer witterungsbeständigen Plakette, die den Eingangsbereich der entsprechenden Häuser ziert.

Obwohl Rauch- und Mehlschwalben zu den Kulturfolgern des Menschen gehören und als Glücksbringer gelten, muss man sich nach Einschätzung der Naturschützer heutzutage um ihre Bestände Sorgen machen, denn Viehställe, in denen Rauchschwalben früher problemlos nisten konnten, sind jetzt größtenteils hermetisch verschlossen. Hausneubauten sind meistens so versiegelt, dass Mehlschwalben keine Nistmöglichkeiten mehr entdecken. In Dörfern und Kleinstädten finden Schwalben zudem kaum noch Matsch- oder Lehmpfützen, die für den Nestbau nötig wären.

„Intensivlandwirtschaft und einfallslose Gartengestaltung sorgen für einen dramatischen Insektenrückgang“, so Wolfgang Pohl vom Wildeshauser Nabu. „Manche Hausbesitzer ertragen keinen Vogeldreck auf ihrem Grundstück und zerstören Schwalbennester, was eine Ordnungswidrigkeit und während der Brut- und Setzzeit sogar eine Straftat ist.“

+ Anneliese und Alfons Tepe (sitzend) mit Enkelin Franziska Schaar und Wolfgang Pohl. © Nabu/Mabuleau-Pohl

Der Nabu bemüht sich daher um eine Kartierung der noch vorhandenen Schwalbenbestände und kümmert sich ehrenamtlich darum, dass diese und andere Vögel nicht gestört oder vertrieben werden.

Eine Urkunde erhielt in diesem Jahr Edgar Emke in Kleinenkneten, an dessen Gebäuden schon seit Langem Mehlschwalben nisten und brüten. „Im Rahmen einer Baumaßnahme mussten einige Schwalbennester abgehängt und an anderer Stelle durch künstliche Nisthilfen ersetzt werden. Sie wurden jedoch gut angenommen“, so Pohl.

+ Ilka und Jörg Johannsen mit Jari (l.) und Lauri. © Nabu/Mabuleau-Pohl

Eines der wenigen Häuser in der Neubausiedlung „Vor Bargloy“ in Wildeshausen, das es Mehlschwalben erlaubt, an der Außenwand unter dem Dachüberstand ihre Nester zu bauen, gehört Familie Johannsen. Diese wurde dafür ausgezeichnet.

Bei Anneliese und Alfons Tepe in Wildeshausen leben schon seit Jahren Mehlschwalben an ihrem Carport.

Tanja Erdmann bewirtschaftet in Kleinenkneten den Reiners-Hof, einen Reiterhof mit einem großen Stallgebäude, in das Rauchschwalben jederzeit hineinfliegen können. „In der Brutzeit verzichten wir auf große Reinigungsarbeiten im Stall, um die Vögel nicht zu stören. Während der Nestbauzeit sorgen wir immer für Matsch“, erläuterte Erdmann den Bruterfolg, an dem sie und die Besucher sich erfreuen. Die Mitglieder des Nabu wünschen sich, dass sich Menschen melden, an oder in deren Gebäuden Schwalben nisten und brüten. Ansprechpartner sind in Dötlingen Marianne Steinkam (Telefon 04433/9699856, E-Mail mail@ms-nordbild.de) und in Wildeshausen Wolfgang Pohl (Telefon 04431/5882, E-Mail wpohl.nabu@gmx.de).