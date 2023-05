Wildeshausen: Messerstecher sitzt in Untersuchungshaft

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Die schockierende Tat ereignete sich an den Berufsbildenden Schulen. © 261News

Der 17-jährige Schüler der Berufsbildenden Schulen im Landkreis Oldenburg, der am Mittwoch einen 16-Jährigen niedergestochen hat, sitzt in Untersuchungshaft.

Wildeshausen – Es wird wegen versuchten Mordes ermittelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es wurde eine Ermittlungsgruppe eingerichtet. Der 17-Jährige aus der Gemeinde Ganderkesee war unmittelbar nach der Tat zunächst durch Angehörige des Lehrpersonals festgehalten und in der Folge durch die Polizei Wildeshausen vorläufig festgenommen worden. Am Donnerstag, 25. Mai, wurde er einem Haftrichter vorgeführt.

Bereits am Mittwoch hatte sich Polizeipräsident Johann Kühme vor Ort im Gespräch mit Landrat Christian Pundt, Bürgermeister Jens Kuraschinski sowie den Polizeiverantwortlichen persönlich informiert. „Wir werden alles tun, um die konkreten Hintergründe zu ermitteln. Das heißt, insbesondere die Frage zu klären, ob es eine Beziehung zwischen Täter und Opfer gegeben hat oder ob ein anderer Hintergrund vorliegt“, so Polizeipräsident Johann Kühme in einer Pressemitteilung. „Auf jeden Fall hat die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen immer im Vordergrund zu stehen. Gerade bei diesen jungen, besonders zu schützenden Menschen muss auch konsequent verhindert werden, dass Gewalt als Unterhaltungstrend im Netz Einzug hält“, so der Polizeipräsident weiter.

Polizei spricht von Verrohung auf den Schulhöfen

Wie der Leiter des Polizeikommissariats Wildeshausen, Nils Wiebusch, betont, befindet sich die Polizei Wildeshausen in einem sehr engen Austausch mit dem Landkreis Oldenburg als verantwortlichen Schulträger: „Wir dürfen nicht darüber hinwegsehen, dass wir auf unseren Schulhöfen und in den Schulen eine Verrohung erleben, die insbesondere auch durch die sozialen Medien massiv befeuert wird. Auch bei der gestrigen Tat handelt es sich um eine vollkommen sinnlose und rücksichtslose Gewalttat, die betroffen macht und jegliche Grenzen überschreitet“, so Wiebusch.

Täter und Opfer sind Deutsche

Um den Spekulationen in den sozialen Medien Einhalt zu gebieten, wird benannt, dass es sich sowohl beim Opfer als auch beim Beschuldigten um deutsche Staatsangehörige handelt.

Wer sachdienliche Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch zu wenden. Diese ist unter Telefon 04431/9410.