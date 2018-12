Anwohner sammeln Unterschriften für Erhalt des Prinzessinnenwäldchens

Wildeshausen - Bei zahlreichen Bewohnern des Wohngebietes Prinzessinnenweg, Reckumer Heide sowie Birkenallee in Wildeshausen regt sich massiver Widerstand gegen den Wunsch eines Investors, ein rund 8 000 Quadratmeter großes Gebiet mit Wald zu roden, um dort „gemeinschaftliches Wohnen“ zu realisieren.

Die Anwohner hatten sich am Sonnabend zu einer Versammlung getroffen, nachdem sie viele Listen in der Nachbarschaft verteilt hatten. Am Mittwoch sollen nun mehr als 100 Unterschriften an Bürgermeister Jens Kuraschinski übergeben werden.

Die Bürgerinitiative befürchtet, dass an der Harpstedter Straße in Höhe des Europahauses das Gehölz entfernt werden soll. Ähnliche Planungen gab es bereits vor einigen Jahren, doch nachdem die Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Oldenburg auf den ökologischen Wert des Areals – unter anderem mit Fledermäusen – hingewiesen hatte, waren die Baupläne zu den Akten gelegt worden.

Die Anwohner schreiben, dass aktuell in unmittelbarer Nähe neue Bauplätze erschlossen werden. „Durch die zu erwartenden Neuansiedlungen werden auflockernde Grünflächen noch wichtiger, um so den ursprünglichen Charakter des Gebietes möglichst weitgehend zu erhalten“, teilen sie mit.

+ So könnten die Häuser aussehen, die Architekt Joachim Cordes für das neue Wohngebiet plant. © Cordes

Architekt Joachim Cordes aus Rotenburg hatte in seinem Bewerbungsschreiben an die Stadtverwaltung vom 2. Oktober deutlich gemacht, dass dem Grundstückseigentümer aus Bremen und ihm sehr daran gelegen ist, „dass die Politik, die Bürger und natürlich Interessierte für das gemeinschaftliche Bauen mitgenommen werden und dann zur Realisierung beitragen“. Im Rahmen des Stadtentwicklungsausschusses am 25. Oktober hatte er berichtet, dass er barrierefreies und kostengünstiges Wohnen plant, das von den zukünftigen Besitzern mitentwickelt werden kann.

Das Areal schien vielen Politikern jedoch schon damals denkbar ungeeignet für eine Bebauung zu sein. Auch die Stadtverwaltung bestätigte das. „Wir haben hier relativ hohe Hürden. Es sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erforderlich“, erläuterte Fachbereichsleiter Bau, Hans Ufferfilge, dem Ausschuss auf Nachfrage.

Areal für Klaus Schultze „nicht akzeptabel“

Beispielsweise Klaus Schultze von den Grünen hatte großes Unbehagen bei dem Gedanken an eine Bebauung, Rainer Kolloge (UWG) hielt das Areal für „nicht akzeptabel“.

Dennoch wollten die Politiker dem Besitzer des Grundstücks sowie dem Architekten nicht sofort den Weg verbauen und verwiesen den Antrag zur Vorbereitung der Bauleitplanung in den Ausschuss für Stadtplanung, Bau und Umwelt. Dort soll er nun erläutert werden. Laut Aussage des Architekten kann das geplante Projekt 22 Wohneinheiten und ein Gemeinschaftshaus umfassen. Die Besitzer könnten ihre Häuser rund 15 Prozent günstiger als bei einem Bauträger erwerben, weil nur einmal Grunderwerbssteuer gezahlt werde. Das Ziel sei es, ökologisch zu bauen, so Cordes. Zudem sei er bereit, großflächige Ersatzmaßnahmen einzuleiten.

dr