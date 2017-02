Sieben Millionen Euro für Schulen

Wildeshausen - Der Schulausschuss des Landkreises Oldenburg hat sich am Dienstag mit den Bildungsausgaben befasst. In diesem Jahr sind sieben Millionen Euro für Baumaßnahmen eingeplant. Größere Posten sind die Sanierung der Sporthalle der Graf-Anton-Günther-Schule in Oldenburg für 1,1 Millionen Euro, die Erneuerung des Trakts A und der Verwaltung der IGS in Wardenburg (1,2 Millionen) und der Neubau des Trakts F bei den Berufsbildenden Schulen (BBS) für 1,2 Millionen.

In den folgenden Jahren sollen weitere Millionen fließen: 6,7 Millionen Euro in 2018 und 7,2 Millionen in 2019. Insgesamt ist geplant, von 2017 bis 2025 knapp 40 Millionen Euro in die Schulen zu stecken. Allerdings könnten die Maßnahmen auch deutlich früher als 2025 abgeschlossen sein. Überhaupt bleibt der Kreis zwar bei seinem Sanierungsprogramm, fährt aber gleichzeitig auf Sicht. Schließlich sollen Schulden abgebaut werden.

Den Spielraum in der mittelfristigen Planung will besonders der Abgeordnete Franz Duin (SPD/Wildeshausen) ausnutzen. Und zwar für einen Umbau der BBS-Cafeteria zu einer richtigen Mensa. Dieser findet sich im am Dienstag vorgestellten Entwurf erst im Jahr 2021. Sehr zum Missfallen des Sozialdemokraten, der mit lauter Stimme anmahnte, das doch früher anzugehen. „Gesundes Essen in einer guten Mensa sind wir der Schule schuldig.“ Landrat Carsten Harings versicherte, das Thema noch einmal mit der BBS-Leitung zu besprechen.

Was das Gymnasium in Wildeshausen angeht, steht fest, dass mehr Räume benötigt werden. 2018 und 2019 sollen sechs Klassen- und zwei Gruppenräume gebaut werden. Kostenpunkt: etwa 1,6 Millionen Euro. Harings deutete an, dass der Bedarf noch steigen könne. Da die Maßnahmen aber nicht für dieses Jahr anstehen, ging es erst einmal um Planungskosten.

Der Ausschuss befürwortete die Ansätze schließlich einstimmig. Der Etat wird endgültig vom Kreistag beschlossen.

