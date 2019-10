Fahranfängerin missachtet Rotlicht und verursacht Unfall: 52-Jährige schwer verletzt

Zu einem Unfall im Kreuzungsbereich ist es am Donnerstag gegen 7 Uhr in Wildeshausen gekommen. Bei dem Unfall wurde eine 52-jährige Frau schwer verletzt.

Wildeshausen - Eine 18-Jährige Wildeshauserin befuhr mit ihrem Auto die Glaner Straße stadtauswärts und musste an der Kreuzung Ecke Nordring an einer roten Ampel warten, teilte die Polizei mit. Unerwartet fuhr die Wildeshauserin mit ihrem Hyundai plötzlich in den Kreuzungsbereich und stieß dort mit dem Ford einer bevorrechtigten 52-Jährigen aus Wildeshausen zusammen.

Laut eigenen Angaben habe sich die Fahranfängerin fälschlicherweise an der grün zeigenden Ampel für die Fußgänger orientiert. Die 52-Jährige Ford-Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Im Auto der 18-Jährigen saßen noch zwei weitere Menschen, die glücklicherweise unverletzt blieben.

Unfall in Wildeshausen: Nordring kurzfristig gesperrt

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden an beiden Autos. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Der Nordring musste in Richtung Autobahn für die weitere Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kurzfristig gesperrt werden.