Kunstrasenplatz für Krandelkicker: Stadt gibt 300.000 Euro

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Schlechter Zustand: Wegen Wasserlinsen musste der Platz 2 im Krandel schon mehrmals verkleinert werden. Hier soll der Kunstrasenplatz hin. © Rohdenburg

Wildeshausen – Wildeshausen bekommt seinen ersten Kunstrasenplatz, und die Stadt gibt 300.000 Euro zu den veranschlagten Kosten in Höhe von 900.000 Euro dazu.

Das ist das Ergebnis einer Debatte im Wildeshauser Stadtrat am Donnerstagabend, nachdem der Zuschussbedarf lediglich unter dem Punkt „Überplanmäßige Ausgaben“ behandelt wurde.

Bereits vor rund einem Jahr hatte der Stadtrat signalisiert, das Geld für die städtische Anlage im Krandel zur Verfügung stellen zu wollen, wenn der Haushalt das erlaubt. Die Krandelverwaltung und der VfL Wittekind wollen das Projekt nun schon mit dem neuen Jahr angehen. Dadurch wird es günstiger. Zudem muss die Fertigstellung im Jahr 2023 erfolgen.



Deshalb war die Politik aufgefordert, das Geld schon vor den Etatberatungen in November zu bewilligen. Das allerdings geht nur, wenn die 300.000 Euro noch dem alten Doppelhaushalt zugerechnet werden.

Deckung aus Mitteln für Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme

Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, eine Deckung aus den eingeplanten Verpflichtungsermächtigungen für die Erschließung in der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (StEM) vorzunehmen. Es handele sich um Geld, das derzeit dort nicht ausgegeben werde, so Kämmerer Thomas Eilers.



Das wiederum brachte Jens-Peter Hennken (CDW) in Aufruhr. „Diese Gegenfinanzierung kann ich nicht akzeptieren.“ Das Treuhandvermögen sei nur für die StEM vorgesehen, sagte er. „Es gehört den Eigentümern der Baumaßnahme, und warum geht die Erschließung von dem Geld dort nicht weiter?“, fragte er. Eilers entgegnete, dass es sich nicht um ein Treuhandvermögen, sondern um Haushaltsplanung handele, die nun in eine andere Richtung gelenkt werde. Das sei rechtlich einwandfrei.

Doch auch andere Ratspolitiker äußerten massive Kritik an den Plänen. „Wir müssen im nächsten Haushalt 1,5 Millionen Euro einsparen, und jetzt wollen wir 300.000 Euro aus der StEM rüberziehen“, so Marko Bahr (FDP). Und Bodo Bode (Pro Wildeshausen) bescheinigte der CDU eine „gute Lobbyarbeit“ in Rat und Verwaltung. Angesichts des nötigen Sparzwanges werde man im nächsten Jahr vielen Organisationen sagen müssen, dass es keine oder weniger freiwillige Leistungen gebe.

Fürchterliche Haushaltsdiskussion angekündigt

Andere Politiker hatten zwar auch gehörige Bauchschmerzen, die Summe zu genehmigen, hoben dann aber dafür die Hand. „Wir werden eine fürchterliche Haushaltsdiskussion führen müssen“, so Rainer Kolloge (UWG). „Aber wir geben dem VfL eine klare Rückendeckung.“

Stephan Dieckmann (SPD) betonte: „Das Projekt ist zu lange liegen geblieben. Dieses Jahr können wir es noch bezahlen.“ Die Stadt erhalte einen Kunstrasenplatz im Wert von knapp einer Millionen Euro und zahle dafür nur 300.000 Euro. Das sei nur möglich, weil es die Förderung vom Landkreis, dem Landessportbund und die Unterstützung des Vereins sowie von Firmen gebe. „Wir bekommen 700.000 Euro geschenkt“, erklärte auch Wolfgang Sasse (CDU) und Wolfgang Däubler (UWG) betonte: „Einem Mittelzentrum steht das gut an. Das sind wir unserer Jugend schuldig.“

Das sah auch Christin Rollié (CDW) so: „Wir sollten in unsere Jugend investieren“, sagte sie. Ulrich Kramer (CDU) riet für die Zukunft: „Wir müssen bedarfs- und nicht zuschussorientiert entscheiden.“ Nur weil irgendwo ein Fördertopf zur Verfügung stehe, dürfe nicht gleich ein Bedarf gesehen werden. Es gehe vielmehr darum, das Geld dorthin zu geben, wo es wirklich gebraucht werde. Der Krandel gehöre dazu, so Kramer.