„Kürzeste Fußgängerzone Deutschlands“ in Wildeshausen?

Von: Dierk Rohdenburg

Platz für Poller? Die Wildeshauser Westerstraße in Höhe der Sonnenstraße. © dr

Der Wildeshauser Ratsherr Wolfang Sasse (CDU) regt zwei Poller auf der Westerstraße an, um den nächtlichen Verkehr einzudämmen

Wildeshausen – Der Wildeshauser CDU-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Sasse will einen Kompromissvorschlag in die Diskussion über zwei in der Nacht hochfahrbare Poller in der Innenstadt einbringen. Ist bislang geplant, die Poller in Höhe des Huntetores und auf der Westerstraße hinter der Abzweigung zur Neuen Straße zu installieren, um zu schnell fahrende Autos aus der Innenstadt herauszuhalten, plädiert Sasse für eine der „kürzesten temporären Fußgängerzonen Deutschlands“.

Er regt an, einen Poller auf der Westerstraße in Richtung Bahnhofstraße gleich hinter der Abzweigung zur Sonnenstraße und einen zweiten wenige Meter weiter in Höhe des Rathauses zu installieren. So könne man den Durchgangsverkehr in der Nacht vermeiden, ermögliche es aber, die Parkflächen entlang der Wester- und der Huntestraße zu nutzen.

Stadtverwaltung lädt zu Anliegerversammlung ein

Der Christdemokrat möchte mit einem Antrag erreichen, dass diese Alternative geprüft wird. Er hat nach eigenen Angaben schon mit weiteren Ratsmitgliedern darüber gesprochen und habe durchaus Interesse an der Idee signalisiert bekommen. Vorteil sei es, dass sich der Verkehr über mehrere Nebenstraßen verteilen könne.

Wie bereits berichtet, hat die Wildeshauser Stadtverwaltung für Donnerstag, 20. April, ab 19 Uhr zur Anliegerversammlung wegen der Umgestaltung der Innenstadt ins Rathaus eingeladen. Zur Teilnahme sind alle betroffenen Innenstadtakteure aufgerufen. Ein wesentliches Thema soll die zeitliche Durchfahrtsbegrenzung auf der Hunte- und Westerstraße sein.

„Die Verwaltung möchte die aktuellen Maßnahmen zur Umgestaltung der Innenstadt darstellen und sich mit den Anliegern über Möglichkeiten zur Ausgestaltung der geplanten zeitlichen Durchfahrtsbegrenzung in der Hunte- und Westerstraße austauschen. Insbesondere geht es darum, die Ausgestaltung so vorzunehmen, dass Betriebe und Unternehmen nicht beeinträchtigt werden“, hieß es in der Mitteilung.