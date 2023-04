Wildeshausen kündigt Vereinbarung: Dötlingen soll mehr für Schulen zahlen

Von: Dierk Rohdenburg

Wildeshausen – Die Stadt Wildeshausen hat die Vereinbarung mit der Gemeinde Dötlingen darüber, dass die Schüler der Sekundarstufe I die Haupt- und die Realschule in Wildeshausen besuchen können, zum Ende des vergangenen Jahres gekündigt.

In dem Vertrag geht es um die Erstattungsleistungen der Nachbargemeinde für Investitionen an den Schulgebäuden, die nach Einschätzung der Stadt Wildeshausen seit vielen Jahren deutlich zu niedrig angesetzt sind. Da allerdings noch der Prüfungsbericht des Landesrechnungshofes zur Schulträgervereinbarung im Landkreis Oldenburg ausgewertet wird, haben sich Wildeshausen und Dötlingen darauf verständigt, zunächst die bisherige Jahrespauschale abschlagsweise fortzuführen, bis die offenen Fragen abschließend geklärt sind.

„Wir sind in einem ehrlichen und guten Austausch mit der Stadt“, berichtete Dötlingens Bürgermeisterin Antje Oltmanns. Sie gehe davon aus, dass auf die Gemeinde keine deutlich höheren Kosten zukommen würden.

153 Kinder aus Dötlingen in Wildeshauser Schulen

Das wiederum führt die Stadtverwaltung in einer Vorlage für den Schulausschuss am Donnerstag, 13. April (18.15 Uhr, Stadthaus), ein wenig anders aus. Zum aktuellen Schuljahr besuchten 153 Kinder aus der Gemeinde Dötlingen die Haupt- und die Realschule, heißt es dort. Im Schnitt hätten die Dötlinger Schüler in den vergangenen 13 Jahren seit dem Beginn der Ergänzungsvereinbarung einen Anteil von etwas mehr als 20 Prozent an den beiden weiterführenden Schulen ausgemacht.

Der rechnerische Anteil der durch die von Dötlingen durch die Pauschale gedeckten investiven Kosten (exklusive der Miete für Containerklassen) habe jedoch im Schnitt lediglich 7,4 Prozent betragen. „Die sich so ergebende finanzielle Unterdeckung bedingt aus Verwaltungssicht in Abstimmung mit dem Landkreis Oldenburg eine Anpassung der Vereinbarung mit Dötlingen“, empfiehlt die Wildeshauser Stadtverwaltung der Politik.

Landesrechnungshof kritisiert Abrechnung

Angesichts der Feststellung des Landesrechnungshofes, dass der Landkreis allein im Jahr 2020 rund 410.000 Euro zu wenig an Wildeshausen, Ganderkesee und Hatten für den Betrieb der Schulen überwiesen hat, fordert die Stadtverwaltung die Politik auf, ein Signal für kurzfristige Gespräche mit dem Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen zu geben. So sollte rückblickend betrachtet werden, wie viel Geld den Gemeinden seit dem Jahr 2010, dem Jahr der Beendigung der Kreisschulbaukasse (KSBK), entgangen ist. Die Auflösung der KSBK wird vom Rechnungshof ohnehin als unrechtmäßig bezeichnet.

Es soll nach Einschätzung der Stadtverwaltung auch geklärt werden, wie hoch die Beiträge für die Kommunen bei einer Wiedereinführung der KSBK ausfallen könnten. Angeregt wird auch, einen Vorschlag zur Anpassung der Schulkostenerstattungen auf Grundlage der Feststellungen des Landesrechnungshofes zu erarbeiten. Ziel soll es in allen Fällen sein, die Einnahmesituation für die Stadt Wildeshausen zu verbessern und damit geplante hohe und dringend erforderliche Investitionen an Haupt- und Realschule besser finanzieren zu können.