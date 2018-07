Kreisverkehr ab Montag voll gesperrt

Fräs- und Asphaltarbeiten beim Friedhof

Der Straßenbelag wird saniert. Deswegen wird der Kreisverkehr am Friedhof in Wildeshausen komplett gesperrt.

Wildeshausen - Der Kreisverkehr am Friedhof in Wildeshausen wird von Montag, 30. Juli, bis Dienstag, 7. August, voll gesperrt. In diesem Zeitraum sollen Fräs- und Asphaltarbeiten erfolgen, um den Straßenbelag wieder in Schuss zu bringen. Das teilte die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg jetzt mit.