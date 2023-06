„Knaggerei“ freut sich über Holz-Tipi und Waschstraße für Bobby-Cars

Von: Holger Rinne

Auch ein schmuckes Tipi aus Holz gehört zu den neuen Errungenschaften. © Rinne

Wildeshausen – Mädchen und Jungen des Kindergartens Knaggerei an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen können sich nun über einige neue Spielgeräte freuen. Auf Initiative und unter Vermittlung der Freiwilligenagentur „mischMIT!“ haben Mitarbeiter und Geschäftsführer der Thermotec Produktionsgesellschaft mbh am Sonnabend auf dem Außengelände der Einrichtung ein Tipi aus Holz, zwei Fußballtore sowie eine Bobby-Car-Waschstraße installiert.

„Die Kontaktaufnahme hat vor etwa einem Jahr stattgefunden“, sagte Hermann Petermann, einer der beiden Geschäftsführer des Wildeshauser Unternehmens, am Samstagvormittag. Dass es nicht reicht, ein paar Bretter zusammenzuschrauben und zu lackieren, wusste der zweite Geschäftsführer zu berichten: „Wir haben Zeichnungen angefertigt und mussten uns überlegen, welche Materialien überhaupt geeignet sind, welche Farben man beispielsweise verwenden darf und wie die Geräte beschaffen sein müssen, damit sich die Kinder nicht verletzen können“, erläuterte Hartwig van Düllen, dessen Ehefrau Karin die Bobby-Car-Waschstraßen-Idee hatte.

Unterstützung erhielten die Unternehmer von der in Wildeshausen ansässigen Freiwilligenagentur. „Alle Beteiligten wurden im Vorfeld ausführlich über wichtige Sachverhalte wie zum Beispiel Versicherungsschutz und Haftansprüche informiert“, betonte deren Leiter Thorben Kienert und ergänzte: „Mit diesem Projekt möchte ,mischMIT!’ freiwilliges Engagement Berufstätigen näherbringen, die aufgrund mangelnder Zeitressourcen eher weniger Zugang zum Ehrenamtsthema haben.“

Das Interesse und das Engagement der Mitarbeiter von Thermotec waren von Anfang an groß. In vielen Vorgesprächen mit der Leitung des Kindergartens wurden die Wünsche ergründet und die Möglichkeiten abgesteckt. Was im Vorfeld zu machen war, wurde im Betrieb am Westring in Angriff genommen. So konnten die freiwilligen Helfer am Samstag ab 8.30 Uhr sofort loslegen. Gegen 10 Uhr waren schon alle Geräte aufgestellt.

Die Bobbycar-Waschanlage nimmt Gestalt an: Lasse Matthiesen und Martin Horst bei der Arbeit. © Rinne

Besonders detailverliebt präsentierte sich die geschaffene Waschstraße. „Neben nachempfundenen Diesel- und Benzinzapfhähnen gibt es auch eine E-Ladestation“, wies van Düllen auf ein ganz besonderes Gimmick hin.

„Wir erledigen jetzt noch ein paar kleine Reparaturarbeiten“, kündigte Hermann Petermann bereits vor dem Frühstück an und nahm sich das Insektenhotel vor, dessen Standfestigkeit im Laufe der Jahre etwas gelitten hatte.

„Wir haben hier wirklich ein komplettes „Rundum-sorglos-Glücklichmacherpaket bekommen“, freute sich Kindergartenleiterin Conny Sandvoß während der Frühstückspause. „Frau van Düllen hat für diese Ecke auch schon tolle Ideen mit einer Terrasse entwickelt“, zeigte Sandvoß auf eine unansehnliche ummauerte Stelle direkt am Ausgang zum Außenbereich.

Das Frühstück hatten die Mitarbeiterinnen des Kindergartens für die Handwerker zubereitet. Nach getaner Arbeit wurde dann noch gemeinsam gegrillt.

Thorben Kienert hofft, dass die erstmalige Aktion unter dem Motto „Freiwilligentag“ keine Eintagsfliege bleiben wird. „Das können wir gerne mehrmals im Jahr mit weiteren interessierten Unternehmen und Einrichtungen durchführen“, sagte er.

Die Projektpartner erhalten im Nachgang zu der Aktion von der Agentur eine Foto- und Videodokumentation, die sie dann beispielsweise für ihren Internetauftritt nutzen könnten.