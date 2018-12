Wildeshausen kann schon bald neue Bauplätze erschließen

Rat stimmt Vereinbarung mit Landwirt zu

Viel Platz für neue Baugrundstücke. Die Stadt kann die Bereiche in der Nähe des landwirtschaftlichen Anwesens bald erschließen.

Wildeshausen - Gute Nachrichten für Bauwillige in Wildeshausen: Nachdem es zeitweise so aussah, als könne die Stadt mittelfristig keine neuen Grundstücke mehr anbieten, dürften gegen Ende 2019 wieder neue Plätze auf dem Markt sein. Zunächst ist geplant, südlich des Bargloyer Weges den Anschluss an die neue Wohnbebauung herzustellen. Danach wird ein weiteres Gebiet nördlich des Barg-loyer Weges erschlossen.