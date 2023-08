Wildeshausen investiert 250.000 Euro im Rahmen von „Perspektive Innenstadt“

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Neue Beete, Bänke und Pflanzkübel: Nicht alle Maßnahmen sorgten für Begeisterung. © Privat

Wildeshausen – Neue Parkordnung, Bänke, Beete, Fahrradständer, Ladestationen sowie eine Audiostadtführung – die Wildeshauser Innenstadt hat sich in den vergangenen Monaten deutlich verändert.

Möglich machten das Mittel aus dem Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“. Die Maßnahmen, die von der Stadtverwaltung mit rund 250.000 Euro veranschlagt wurden, finanziert das Land zu 90 Prozent. Manche Veränderungen an den Einkaufsstraßen wurden von der Bevölkerung begrüßt, andere stießen auf viel Kritik.

Das Programm „Perspektive Innenstadt“ richtete sich an niedersächsische Gemeinden, in denen mindestens ein Grundzentrum festgelegt ist und die in ihrer Innenstadt erheblich von der Corona-Pandemie betroffen sind. Es sollten Konzepte und Strategien, unter anderem gegen Leerstände, entwickelt werden. Das Land hatte der Stadt 345.000 Euro zur Verfügung gestellt, 35.000 Euro musste der Rat bewilligen, um dann insgesamt 380.000 Euro ausgeben zu können.

Auch Geld für Innenstadtmanager und Stadtfest

Von dem Geld wurden neben der Stadtmöblierung ein Teil der Stelle des Innenstadtmanagers Ralf Möllmann sowie der Etat des Stadtfestes Ende Juli 2022 finanziert. Der größte Posten ging jedoch in die bauliche Umgestaltung entlang der Wester- und der Huntestraße sowie am Marktplatz.

Los ging es damit Ende Februar. Im gesamten Bereich der Innenstadt wurde die Aufstellung der Parkplätze an beiden Straßenseiten von der Schräg- auf eine Längsaufstellung geändert. Das sorgte bei vielen Innenstadtanliegern und -nutzern für massive Kritik. So wurde moniert, dass Parkplätze wegfallen und der Durchgangsverkehr schneller unterwegs ist.

Massive Kritik an Sitzgelegenheiten

In Höhe des K-K-Marktes, Rossmann sowie dem Tedi-Markt wurden Sitzgelegenheiten mit Bänken und Beeten als Ruhe- und Erholungszonen eingerichtet. „Wir möchten damit urbanes Leben in der Innenstadt ermöglichen und Handel sowie Gastronomie mehr Raum zum Entfalten geben“, hieß es im Februar in einer Pressemitteilung von Michael Müller, Leiter des Stadtmarketings. Aber auch hier gab es Kritik – beispielsweise an den 23 neuen Parkbänken, für deren Installation die Stadt rund 22.000 Euro investierte. Von der Verwaltung hieß es, man wolle die Bänke passend zum rehistorisierenden Städtebaukonzept „Wildeshausen 2030+“ nostalgisch anmutend gestalten. Einige Anwohner monierten jedoch unter anderem auf einer Anliegerversammlung im Rathaus, die Bänke seien instabil und zu pflegeintensiv. Unabhängig davon zeigte sich aber in den vergangenen Monaten, dass sie von vielen Innenstadtbesuchern gerne genutzt werden.

Ebenfalls nicht überall auf Begeisterung wegen der Optik und der Form stießen die vor kurzem aufgestellten Blumenkübel. Insgesamt wurden zwölf große Tongefäße mit Bepflanzungen über die Innenstadt verteilt. Sie ähneln den bereits vorhandenen Pflanzenbehältern rund um den Hertford-Brunnen am Westertor. Jeweils ein Gefäß steht in den drei neu geschaffenen Sitzbereichen.

Fahrradbügel und Längsaufstellung: Der Seitenraum (hier an der Westerstraße) wurde neu geordnet. © Privat

Die Kübel waren zunächst so aufgestellt worden, dass sie die Fahrbahn verengten. Das sollte offenbar zur Verkehrsberuhigung beitragen, bewirkte aber den Effekt, dass es zu Staus kam. Deshalb wurden die Behälter ein wenig an den Rand gerückt.

Verbesserungen für Radfahrer

Für Radfahrer hat die Innenstadtumgestaltung einiges gebracht. Längs der Straßen befinden sich zahlreiche neue Abstellbügel. Zudem wurden an der Westerstraße sowie dem Stellmacherplatz zwei E-Bike-Ladestationen installiert. Im Rahmen der Modernisierung tauschte die Stadt alle großen Müllbehälter aus.

Uneingeschränkte Begeisterung gab es bislang für die ebenfalls aus dem Förderprogramm finanzierte Audiostadtführung, die an 15 Standorten jeweils drei- bis vierminütige Hörspielbeiträge in englischer und deutscher Sprache beinhaltet. Die Gesamtkosten für das Projekt liegen in Höhe von 40 000 Euro.

Mit 15 Stationen: Der Audio-Stadtrundgang durch Wildeshausen (hier am Marktplatz). © dr