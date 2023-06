Trotz Erhaltungsplänen: „Oldenburger Hundehütte“ am Bahnhof offenbar illegal abgerissen

Von: Dierk Rohdenburg, Ove Bornholt

Der Abriss war in wenigen Stunden erledigt. © dr

Die Stadt wollte die „Oldenburger Hundehütte“, das Iversen-Haus an der Bahnhofstraße, vor dem Abriss bewahren. Aber am Mittwoch wurde das Gebäude offenbar illegal abgebrochen, zum Entsetzen des Bürgermeisters.

Wildeshausen – „,Oldenburger Hundehütte´ vor dem Bahnhof droht Abriss – Stadt will historisches Kleinod sowie das Ensemble baulich sichern.“ Das teilte die Stadt Wildeshausen vor zwei Wochen mit. Vor diesem Hintergrund habe der Verwaltungsausschuss Vorkehrungen getroffen, damit der geplante Abriss jetzt der Genehmigungspflicht der Stadt unterliege. Trotzdem wurde das historische Gebäude am Mittwochvormittag abgebrochen – und das ganz gegen das übliche Verfahren, ein Schild aufzustellen sowie vorher aus dem Haus Wertstoffe zu entnehmen und den Abfall zu trennen. Der Besitzer der Immobilie reagierte nicht auf eine Nachfrage unserer Zeitung.

„Oldenburger Hundehütte“: Iversen-Haus trotz Verfügung illegal abgerissen

Wie der Landkreis auf Nachfrage unserer Zeitung am Nachmittag mitteilte, gab es eine Verfügung gegen den Besitzer der Immobilie, den Abriss zu unterlassen. Diese sei am Donnerstag von der Stadt Wildeshausen beantragt und am Freitag erlassen worden. „Am selben Tag wurde sie auch zugestellt“, so Kreis-Sprecher Oliver Galeotti. Das heißt: Das Gebäude hätte nicht abgerissen werden dürfen. Warum dann am Mittwoch trotzdem der Bagger zu Werke ging, muss nun geklärt werden. „Wir müssen schauen, wie wir damit umgehen“, sagte Galeotti. Das werde in Absprache mit der Stadt geschehen. Von einem Bußgeld bis hin zu baulichen Auflagen gebe es einige Möglichkeiten.

Kurz nach Mittag hatte die Stadt auf eine Anfrage unserer Zeitung reagiert. „Wir haben alles Erdenkliche getan, um das Gebäude zu retten“, betonte Pressesprecher Hans Ufferfilge. Nun müsse man bitter zur Kenntnis nehmen, dass ein Stück historische Bausubstanz verloren gegangen ist. Offenbar habe der Besitzer nach dem Beschluss zur Aufstellung einer Erhaltungssatzung schnell gehandelt. „Die näheren Umstände des Abrisses müssen jetzt geklärt werden“, verwies der Stadtsprecher auf den Landkreis Oldenburg, bei dem das zuständige Bauordnungsamt angesiedelt ist.

Die „Oldenburger Hundehütte“ an der Bahnhofstraße in Wildeshausen ist abgerissen. © bor

Ratsherr Rainer Kolloge (UWG) bezeichnete den Abriss des Gebäudes als „echten Skandal“, wie es ihn seit Jahren nicht mehr in der Kreisstadt gegeben hat. „Es gibt hier offensichtlich Leute, die aus wirtschaftlichen Gründen unsere historische Stadt in Schutt und Asche legen wollen“, sagte er. Das sei umso trauriger, weil das an den Tagen des historischen Gildefestes geschieht. „Ich bin richtig sauer“, fuhr Kolloge fort. „Wir versuchen, die Stadt zu reanimieren und dann kaufen Leute hier Gebäude, um sie abzureißen.“ Der UWG-Politiker will sich für eine Veränderungssperre in dem Bereich einsetzen. Dem Bauherren müsse aufgegeben werden, einen Neubau genauso wieder zu errichten, wie er da bis vor wenigen Tagen stand.

In der Pressemitteilung vor zwei Wochen hatte Bürgermeister Jens Kuraschinski gesagt: „In der Vergangenheit wurden in unserer schönen Stadt schon viel zu viele Gebäude abgerissen.“ Von daher sei es für Verwaltung und große Teile der Politik unstrittig, die noch verbliebenen Kleinode zu erhalten, gerade auch im Hinblick auf das neue Stadtentwicklungskonzept „Wildeshausen 2030+“. Am Mittwochvormittag erfuhr er durch die Anfrage unserer Zeitung vom Abriss und reagierte zunächst entsetzt.

Die „Oldenburger Hundehütte“ prägte das Wildeshauser Bahnhofs-Ensemble schon seit vielen Jahrzehnten. Lange Zeit lebte dort die Familie Iversen. Gebaut wurde dieses Haus in einem Architekturstil, der zwischen 1875 und 1920 bevorzugt in Oldenburg und Umgebung umgesetzt wurde. Wie der Bürger- und Geschichtsverein Anfang des Jahres bei einer Vortragsveranstaltung ausführte, war dieser Stil vor rund 100 Jahren auch in Wildeshausen sehr beliebt. Inzwischen sind etliche der „Hundehütten“ jedoch der Abrissbirne zum Opfer gefallen. Dieses Schicksal hat nun auch das ehemalige Iversen-Haus ereilt, das nicht unter Denkmalschutz steht. Angeblich ist dort ein mehrgeschossiger Neubau geplant.