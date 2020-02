Hund aus Wildeshausen

+ © Hützen Vermutlich giftig: Diesen Köder hat der Golden Retriever zum Teil aufgefressen. © Hützen

Wildeshausen – Ein Golden Retriever hat offenbar am Dienstag um 16.10 Uhr am Pickerweg, in Nähe des Waldes von Gut Spascher Sand in Wildeshausen, den Teil eines Köderpäckchens gefressen und musste daraufhin in tierärztliche Behandlung.