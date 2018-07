Fliese löst sich im laufenden Betrieb

Hoher Sanierungsbedarf im Freibad

Der Boden des Nichtschwimmerbeckens gleicht einem Flickenteppich, wie diese Aufnahme aus dem Mai zeigt.

Wildeshausen - Dass das Freibad in Wildeshausen teilweise recht marode ist, ist schon seit Jahren bekannt. Doch dass sich eine Fliese im laufenden Badebetrieb löst, ist bisher noch nicht vorgekommen. Aber genau das hat sich am Mittwoch vorvergangener Woche ereignet, als ein Badegast das Becken durchschritt, wie unsere Zeitung jetzt erfuhr. Die Stelle sei gleich abgesperrt und mit einem Unterwasser-Spezialkleber repariert worden, beruhigt Stadtsprecher Sebastian Pundsack. „Bei dem Vorfall sind keine Personen zu Schaden gekommen“, betont er. Es komme hin und wieder vor, dass sich Fliesen lösten, aber im laufenden Badebetrieb sei das noch nicht passiert, so Pundsack weiter.