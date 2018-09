Unbekannte bringen „HSB“-Graffiti an - hoher Schaden bei Realschule und BBS

Wildeshausen - Unbekannte Sprayer haben das vergangene Wochenende genutzt, um Bushaltestellen an der Realschule und den Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen zu verunstalten. Weil das große Schäden verursacht hat, sucht die Polizei nun nach Zeugen der illegalen Graffiti-Aktion.

In einer Pressemeldung schätzten die Beamten in Wildeshausen den entstandenen Schaden auf 3000 Euro, heißt es in einer Meldung der Polizei. Die Täter besprühten demnach in der Zeit von Freitag, 14. September, 16 Uhr, bis Montag, 17. September, 7 Uhr, Fahrgastunterstände an den Berufsbildenden Schulen und der Realschule mit sogenannten Tags.

Mit schwarzer Graffiti-Farbe wurden dort die Buchstaben „HSB“ auf insgesamt drei Unterständen angebracht.

Wer Hinweise zu den Verursachern geben kann, wird von den Beamten gebeten, sich unter der Telefonnummer 04431/941-0 bei der Polizei in Wildeshausen zu melden.

kom

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa